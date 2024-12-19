Ünlü Mobilyacı Fatih Kıral hayatını kaybetti, Fatih Kıral kimdir?

Mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden Fatih Kıral, yaşamını yitirdi. Adını taşıyan mobilya markasıyla tanınan ve sektörde uzun yıllar hizmet veren Kıral, geçtiğimiz yıl bir çalışanının böbreğiyle hayata tutunmuştu. Ancak, nakledilen böbreği de iflas eden ünlü iş insanı, kısa süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Fatih Kıral, 2023 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle zor bir süreçten geçmiş, bir çalışanının bağışladığı böbrek sayesinde hayatta kalmıştı. Nakledilen böbrek de iflas etmiş ve Kıral, diyalize bağlanmıştı. Bugün hayatını kaybeden Kıral, mobilya sektöründe yıllarca yaptığı çalışmalarla büyük bir üne sahipti.

Fatih Kıral kimdir?

Kıral ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olan Fatih Kıral, iş insanı ve girişimdir.

1980 yılında kendi ismiyle ilk mağazasını Kadıköy Bağdat Caddesi'nde açarak sektöre adım attı.

Mobilya ve dekorasyon alanında yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Kıral, markasını genişleterek İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya gibi şehirlerde toplam 15 mağazaya ulaştı.

Fatih Kıral, uluslararası üne sahip mobilya markaları ile iş birliği yaparak Türkiye'deki tüketicilere dünya standartlarında mobilya ürünleri sundu. Ayrıca, ev ve ofis mobilyalarının yanı sıra bahçe mobilyası, mutfak ve banyo ürünleri gibi farklı alanlarda da hizmet verdi.