Ünverdi: Dezenflasyonla umut arttı, destek şart
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in ocak ayında 781 milyon 987 bin dolarlık ihracat ile en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu belirtti.
2025 yılının bölgesel sorunlar ve küresel riskler nedeniyle ekonomide güçlüklerle geçen bir yıl olduğunu belirten Ünverdi, “Ülkemizde ise enflasyonla mücadele doğrultusunda devam eden parasal sıkılaştırma politikalarından en fazla reel sektör etkilenmiştir. Maliyet artışları ve yüksek faiz üreticilerimizi çok zorlamıştır. Ancak dezenflasyon sürecinde alınan mesafeyle birlikte Merkez Bankası’nın politika faizindeki indirim kararları 2026 yılı için umut verici olmuştur.
Üreten ve ticaret yapan herkesin beklentisi faiz indirimlerinin devam etmesi yönündedir. Bununla birlikte maliyet artışları nedeniyle rekabette zorlanan ve pazar kayıpları yaşayan ihracatçılarımızın toparlanabilmesi için ihracata yönelik destekler artırılmalı; reeskont kredi hacminde son dönemde yapılan artışlara devam edilmeli, döviz dönüşüm desteği daha basit hale getirilmeli ve miktarı yükseltilmeli, ihracatçıların döviz gelirini bozdurma zorunluluğu tamamen kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.