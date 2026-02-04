Ünverdi: Dezenflasyonla umut arttı, destek şart

2025 yılının bölgesel sorunlar ve küresel riskler nedeniyle eko­nomide güçlüklerle geçen bir yıl olduğunu belirten Ünverdi, “Ül­kemizde ise enflasyonla müca­dele doğrultusunda devam eden parasal sıkılaştırma politikala­rından en fazla reel sektör etki­lenmiştir. Maliyet artışları ve yüksek faiz üreticilerimizi çok zorlamıştır. Ancak dezenflasyon sürecinde alınan mesafeyle bir­likte Merkez Bankası’nın politi­ka faizindeki indirim kararları 2026 yılı için umut verici olmuş­tur.

Üreten ve ticaret yapan her­kesin beklentisi faiz indirimle­rinin devam etmesi yönündedir. Bununla birlikte maliyet artışla­rı nedeniyle rekabette zorlanan ve pazar kayıpları yaşayan ihra­catçılarımızın toparlanabilme­si için ihracata yönelik destekler artırılmalı; reeskont kredi hac­minde son dönemde yapılan ar­tışlara devam edilmeli, döviz dö­nüşüm desteği daha basit hale getirilmeli ve miktarı yükseltil­meli, ihracatçıların döviz gelirini bozdurma zorunluluğu tamamen kaldırılmalıdır” ifadelerini kul­landı.