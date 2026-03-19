Ünverdi: Savaşın ardından ihracatta aksamalar başladı

GSO Yönetim Kuru­lu Başkanı Adnan Ünverdi top­lantıda, bölgede yaşanan savaş ve artan jeopolitik risklerin yanı sıra firmaların yaşadığı sıkıntı­lar ve sektörel gelişmeler değer­lendirdi. Ünverdi, “Ülkemizin hemen yanı başında geçmişten bugüne savaş ve krizler maalesef devam ediyor. Daha önce Irak-İ­ran savaşı, Irak’taki siyasi istik­rarsızlıklar ve Suriye’deki iç sa­vaşın etkilerini yaşamıştık. 18 gün önce başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş bugün tüm dünyayı etkisi altına almış du­rumdadır. Savaştan herkes etki­leniyor, ancak en büyük zorluğu bölgeye yakınlığımız sebebiyle bizler yaşıyoruz” dedi.

Ünverdi, “Özellikle Irak bizim en önemli pazarlarımızdan biri­dir ve geçtiğimiz yıl yaptığımız 1 milyar 758 milyon bin dolarla şehrimizin ihracatında ilk sıra­da yer almaktadır. Ancak savaşla birlikte Irak’a ihracatımızda cid­di düşüş ve aksamalar yaşıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suu­di Arabistan gibi bölge ülkelerine yapılan ihracatımız da bu süreç­ten olumsuz etkilenmeye devam etmektedir” diye konuştu.

Hürmüz Boğazı’nın kapanma­sıyla birlikte petrol ve gaz fiyat­larında olağanüstü artışlar ya­şandığını dile getiren Ünverdi, “Navlun ve sigorta maliyetleri de buna bağlı olarak yükseldi. Pet­rol fiyatlarındaki artış yalnızca akaryakıtı değil, lojistik ve enerji maliyetleri üzerinden tüm üre­timi etkiliyor. Devletimiz Eşel Mobil sistemiyle akaryakıttaki fiyat artışlarının önüne geçti an­cak bu nereye kadar devam ede­bilecek öngörmek mümkün de­ğil” ifadelerini kullandı.

“Biz ülkemizin, devletimizin gücüne inanıyoruz, bugünleri de atlatacağımıza inancımız tam­dır” diyen Ünverdi, şunları kay­detti: “Ancak bu süreçte finans­man maliyetleri başta olmak üzere, sanayicilerimizin girdi maliyetlerini azaltacak, tedarik süreçlerimizdeki aksamaların önüne geçecek adımların atılma­sını beklediğimizi belirtmek isti­yorum.”