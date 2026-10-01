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“Ürünler değerini bulmalı, ihracat kanalları açık olmalı”

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların ya­pay biçimde yükseltildiği ve hak­sız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmanın ardından sektörde oluşan tedir­ginliğe dikkat çekerek, üreticinin ürününü değerinde satabilmesi ve ihracat kanallarının işlerliğini koruması gerektiğini belirtti.

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“Ürünler değerini bulmalı, ihracat kanalları açık olmalı”

Yılmaz, üreticinin sahada his­settiği tablonun piyasanın rahat­ladığını göstermediğini belirte­rek, yaşanan sürecin ardından sektörde oluşan tedirginliğin, çe­şitli nedenlerle daralan ihracat ve pazarlama kanallarına yeni bir belirsizlik eklediğini söyledi.

Son günlerde Mersin’de sektör temsilcilerinin de ihracatçıların alımlarda daha temkinli davran­dığını, ihracatın yavaşlamasının ürünün dalda kalma riskini artır­dığını ifade ettiğini aktaran Yıl­maz, Rusya-Ukrayna hattında­ki lojistik ve güvenlik sorunları­nın da bu tabloyu ağırlaştırdığını kaydetti.

Mersin’in Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık yüz­de 23’ünü karşıladığını aktaran Yılmaz, Temmuz 2026’da yalnız­ca Mersin’den gerçekleştirilen yaş meyve-sebze ihracatının 60,6 milyon dolara ulaştığını belirtti. Böyle bir üretim merkezinde alım ve ihracat kanallarının yavaşla­masının ilk ve en ağır faturasının üreticiye çıktığını kaydetti.

Narenciyeden üzüme, şeftali­den sebzeye kadar 2026 yılı Mer­sin tarımının bilançosunun üre­tici açısından zaten ağır oldu­ğunu belirten Yılmaz, çiftçinin ihtiyacının denetimsiz bir piya­sa olmadığı gibi, korkudan ticaret yapılamaz hâle gelmiş bir piyasa da olmadığını söyledi. Hukukun işlemesi, denetim yapılması ve haksız kazançla mücadele edil­mesi gerektiğini vurgulayan Yıl­maz, bununla birlikte üreticinin ürününün de dalında bırakılma­ması gerektiğini ifade etti. Piyasa durduğunda kaybedenin yalnızca tüccar ya da ihracatçı olmadığı­nı belirten Yılmaz, en ağır bedeli bir yıl boyunca toprağa parasını, emeğini ve umudunu yatıran çift­çinin ödediğini kaydetti. Üretici­yi korumayan bir piyasa düzeni­nin de üreticiyi pazarsız bırakan bir tedbirin de sürdürülebilir ol­masının mümkün olmadığını ifa­de etti.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
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