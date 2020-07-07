Vestel Manisa'daki fabrikalarında 603 yeni istihdam sağlayacak
Vestel Manisa'daki üretim fabrikalarında 603 yeni istihdam sağlayacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni 603 kişilik alımla şirketin istihdam kapasitesinde yüzde 4'e yakın büyüme sağlanacak.
Açıklamaya göre, Vestel mevcut durumda yaklaşık 17 bin istihdam sağlıyor.
Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Temmuz sonuna kadar mavi yaka çalışan kadromuza 603 kişi daha eklenecek...Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor" dedi.