Vestel’in yeni CEO’su Gökhan Sığın oldu

Vestel, üst yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe giderek CEO’luk görevine Gökhan Sığın’ı getirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Sığın’ın yeni dönemde Vestel’in teknoloji şirketi kimliğini daha da güçlendirecek adımlara liderlik edeceği vurgulandı.

Gökhan Sığın, CEO olarak Vestel’in iş sonuçlarının güçlendirilmesi, inovasyon kapasitesinin artırılması, organizasyon yapısının geliştirilmesi ve yönetim yetkinliklerinin ileri taşınmasından sorumlu olacak. Yaklaşık 30 yıla yakın kariyerinde teknoloji, inovasyon ve uluslararası yönetim alanlarında çeşitli görevler üstlenen Sığın’ın; organizasyonel dönüşüm, yenilikçi iş modelleri ve sürdürülebilir büyüme konularındaki deneyimiyle Vestel’in potansiyelini kalıcı sonuçlara dönüştürmesi hedefleniyor.

TÜRKBESD Başkanlığı da yaptı

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Sığın, İngiltere’de Bristol Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamladı. Tüketici elektroniği ve beyaz eşya sektörlerinde Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda üstlendiği liderlik rollerinin ardından Vestel’e katılan Sığın, yeni göreviyle şirketin teknoloji kimliğini pekiştirecek bir sorumluluk üstlenecek.

Evli ve iki çocuk babası olan Gökhan Sığın, 2023-2025 yılları arasında Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Vestel, bu atamayla birlikte inovasyon ve sürdürülebilir büyüme odağındaki stratejilerini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.