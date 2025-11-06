Veysel Memiş: Ekim ayı ihracatımız 1,45 milyar dolar

Yılın 10’uncu ayında en yüksek değerlere Irak, Rusya ve ABD pazarlarında ulaştıklarını belirten Başkan Veysel Memiş, bu dönemde ihracatta en güçlü artışları Fas, Belçika ve Irak pazarlarında yakaladıklarını bildirdi.

AKİB’in 2025 yılı Ocak-Ekim ayları arasındaki ihracatının 13,54 milyar dolar değere eriştiğini, ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat tutarının ise 16,6 milyar dolar düzeyine ulaştığını ifade eden Başkan Veysel Memiş, “Son iki buçuk yıldır zorlu küresel ortamda büyük fedakârlıklarla üretmeye ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyoruz.

Ekonomik veriler net bir toparlanma sinyali vermese de biz geleceğe umutla bakmayı sürdürüyoruz. Her dönemde rekabet gücünü korumayı başarmış, krizleri fırsata çevirmiş bir yapıya sahip olan Akdenizli ihracatçılar, bugün de aynı kararlılıkla Türkiye’nin üretim gücünü küresel pazarlarda daha ileriye taşımaya devam ediyor” dedi.

Irak ile kısa vadede ticaret hacmi 30 milyar dolara çıkacak

Türkiye ve Irak arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımak ve güçlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve destekleri ile AKİB organizasyonunda, 30 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen “Bağdat Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nın başarı ile gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Veysel Memiş,“ Irak gerek bölgemizin gerekse ülkemizin en önemli ticaret ortaklarından biridir.

Fuar ile eş zamanlı olarak farklı sektörlerden 19 firmanın yer aldığı Genel Ticaret Heyeti’nin yanı sıra, Türkiye Müteahhitler Birliği organizasyonunda özellikle Irak’ın yeniden imar ve kalkınma süreçlerinde kilit rol üstlenmeye hazır Müteahhitlik Heyeti de Bağdat’ta yoğun temaslarda bulundu.

Heyetlerimiz, fuar süresince ve ikili görüşmelerde Iraklı iş insanları ile bir araya gelerek önemli yeni iş bağlantılarına imza attı. Bakanımız Sayın Ömer Bolat, Irak ile ticaret hacmimizin kısa zamanda 30 milyar dolara çıkabileceğine işaret etti” diye konuştu. Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illeri başta olmak üzere Türkiye genelinde 29 bini aşkın üyesiyle büyük bir aile olan AKİB’in ekim ayındaki ihracatında en yüksek değerlere kimya, demir-çelik ve yaş meyve sebze sektörlerinde ulaştığını ifade eden Başkan Veysel Memiş, söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü ivmelenmeyi hazır giyim, mobilya ve hayvansal gıda sektörlerinde elde ettiklerini bildirdi.