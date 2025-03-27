Visa, 2025'teki ödeme trendlerini açıkladı
Visa, 2025 yılında ödeme ekosistemini şekillendirecek trendleri açıkladı. Bu trendler, yapay zekâ destekli dolandırıcılık önleme yöntemlerinden, dijital kimlik doğrulama çözümlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve ödeme sistemlerinin önemini vurguluyor.
Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, önümüzdeki dönemde de ödeme ekosisteminde dijitalleşmenin hız kesmeden devam edeceğini, daha esnek ve tüketici tercihlerine göre şekillenebilen seçeneklerin yaygınlaşacağını öngördüklerini ifade etti.
Bu süreçte yapay zekânın da güvenlik açısından yeni imkânlar sunduğunu söyleyen Mümin, “Bu yıl da yeni teknolojiler ve ödeme yöntemleri geliştirerek, ödeme ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Yapay zekâ dolandırıcılığa karşı koruma sağlıyor
30 yılı aşkın bir süredir ödemelerde yapay zekâ teknolojisini odağına alan Visa, son on yılda yapay zekâ ve veri altyapısına 3,3 milyar dolar yatırım yaptı. 2024’te ise Visa Protect’in yapay zekâ destekli yeni katmanlarını, Visa ağı içinde ve dışında gerçekleşecek işlemlerde dolandırıcılığı önlemek adına, anlık para transferleri ve kartlı e-ticaret ödemeleri için kullanıma sundu. Visa, yeni nesil yapay zekânın ödeme ekosistemini daha güvenli, daha hızlı ve daha pürüzsüz hale getirme potansiyelinin çok büyük olduğunu, 2025 ve sonrasında da ödeme şirketlerinin ve diğer sektörlerin başarısı için kritik bir faktör olduğunu vurguladı.
Dijital kimlik, kimlik doğrulamayı basitleştiriyor
Şifreler, güvenlik soruları, hatta kart numaraları uzun zamandır kullanılıyor. Dolandırıcılar ise sıklıkla kullanıcı şifrelerini ve kart numaralarını ele geçirmeyi hedefliyor. Ancak Visa, önümüzdeki dönemde bu alanda değişimlerin olacağını belirtti. 2025 yılında kimlik doğrulama süreçlerinde yüz tanıma, parmak izi veya diğer biyometrik veriler gibi son derece güvenli kimlik bilgilerinin kullanımı öne çıkacak. Bunun sonucunda ise geleneksel şifrelerin kullanımı azalırken, kullanıcılara daha yüksek oranda güvenlik sağlanabilecek. Aynı zamanda, biyometrik verilerin, en iyi veri gizliliği, siber güvenlik ve yapay zekâ yönetişim uygulamalarıyla uyumlu olarak kullanılması gerekliliğinin de altını çizildi.
Anlık ödemeler küresel olarak ivme kazanıyor
Visa’nın, 2025 yılında yaygınlaşacağını öngördüğü bir diğer ödeme trendi ise anlık ödemeler. Bu trend, dünyanın en büyük ekonomilerindeki önemli gelişmelerle de destekleniyor. Örneğin Fed, uluslararası çapta kabul gören finansal bilgi alışveriş standardı ISO 20022’ye geçiş yapıyor. Bu adım ile Fed tarafından geliştirilen anlık ödeme platformu FedNow yaygınlaşırken, finansal kurumlara, işletmelere ve bireysel kullanıcılara 7/24 anında ödeme imkânı sunulacak. Avrupa’da ise SEPA tarafından geliştirilen Anında Kredi Transferi Programı, Avrupa Birliği sınırları içinde euro işlemlerini kolaylaştırırken, yaygın hale getirecek.
Visa, kart tabanlı ödemelerin, kartsız ödemelere kıyasla daha güvenli olduğunu vurgularken anlık para transferleri (A2A ödemeleri) ile tüketicilerin daha fazla ödeme yöntemine sahip olacağını öngörüyor. Anlık ödemeler tüketiciler tarafından giderek daha fazla tercih edilirken, dolandırıcıların da radarına giriyor. Visa ise bu alanda Visa Protect gibi gelişmiş araçları kullanıma sunarak, dolandırıcılığı azaltmaya ve anlık ödeme ağlarını daha güvenli bir hale getirmeye destek oluyor.
Visa Direct, hızlı ve uygun maliyetli uluslararası ödeme imkânı sunuyor
Visa’nın 2025 yılında ön plana çıkacağını öngördüğü ödeme trendleri arasında uluslararası ödemeler de yer alıyor. Visa’ya göre, anlık ödeme ağlarının geliştirilmesi, uluslararası ödemelerde devrim niteliği taşıma potansiyeline sahip. Ancak bunun için birden fazla para biriminde işlemi destekleyen, yerel ağlarla entegrasyonu mümkün olan küresel anlık para transferi ağlarına ihtiyaç var. Visa’nın sunduğu Visa Direct çözümü, daha hızlı, daha uygun maliyetli uluslararası ödeme imkânı sunuyor. Visa Direct, sağladığı hız ve maliyet avantajının yanı sıra para birimleri arasında geçişi ve yerel düzenlemelere uyumu da kolaylaştırıyor. Bu şekilde işletmelerin ve tüketicilerin gecikmelerle karşılaşmadan uluslararası işlem gerçekleştirmelerini sağlıyor.