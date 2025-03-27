Visa, 2025'teki ödeme trendlerini açıkladı

Visa Türkiye Genel Müdü­rü Samile Mümin, önü­müzdeki dönemde de ödeme ekosisteminde dijitalleş­menin hız kesmeden devam ede­ceğini, daha esnek ve tüketici tercihlerine göre şekillenebilen seçeneklerin yaygınlaşacağını öngördüklerini ifade etti.

Bu sü­reçte yapay zekânın da güvenlik açısından yeni imkânlar sundu­ğunu söyleyen Mümin, “Bu yıl da yeni teknolojiler ve ödeme yön­temleri geliştirerek, ödeme eko­sisteminin gelişmesine katkı sağ­lamaya devam edeceğiz” dedi.

Yapay zekâ dolandırıcılığa karşı koruma sağlıyor

30 yılı aşkın bir süredir öde­melerde yapay zekâ teknoloji­sini odağına alan Visa, son on yılda yapay zekâ ve veri altya­pısına 3,3 milyar dolar yatırım yaptı. 2024’te ise Visa Prote­ct’in yapay zekâ destekli yeni katmanlarını, Visa ağı içinde ve dışında gerçekleşecek işlem­lerde dolandırıcılığı önlemek adına, anlık para transferleri ve kartlı e-ticaret ödemeleri için kullanıma sundu. Visa, yeni ne­sil yapay zekânın ödeme eko­sistemini daha güvenli, daha hızlı ve daha pürüzsüz hale ge­tirme potansiyelinin çok büyük olduğunu, 2025 ve sonrasında da ödeme şirketlerinin ve diğer sektörlerin başarısı için kritik bir faktör olduğunu vurguladı.

Dijital kimlik, kimlik doğrulamayı basitleştiriyor

Şifreler, güvenlik soruları, hat­ta kart numaraları uzun zaman­dır kullanılıyor. Dolandırıcılar ise sıklıkla kullanıcı şifreleri­ni ve kart numaralarını ele ge­çirmeyi hedefliyor. Ancak Visa, önümüzdeki dönemde bu alan­da değişimlerin olacağını belirt­ti. 2025 yılında kimlik doğru­lama süreçlerinde yüz tanıma, parmak izi veya diğer biyomet­rik veriler gibi son derece güven­li kimlik bilgilerinin kullanımı öne çıkacak. Bunun sonucunda ise geleneksel şifrelerin kullanı­mı azalırken, kullanıcılara daha yüksek oranda güvenlik sağlana­bilecek. Aynı zamanda, biyomet­rik verilerin, en iyi veri gizliliği, siber güvenlik ve yapay zekâ yö­netişim uygulamalarıyla uyum­lu olarak kullanılması gereklili­ğinin de altını çizildi.

Anlık ödemeler küresel olarak ivme kazanıyor

Visa’nın, 2025 yılında yaygın­laşacağını öngördüğü bir diğer ödeme trendi ise anlık ödemeler. Bu trend, dünyanın en büyük eko­nomilerindeki önemli gelişme­lerle de destekleniyor. Örneğin Fed, uluslararası çapta kabul gö­ren finansal bilgi alışveriş stan­dardı ISO 20022’ye geçiş yapıyor. Bu adım ile Fed tarafından geliş­tirilen anlık ödeme platformu FedNow yaygınlaşırken, finansal kurumlara, işletmelere ve birey­sel kullanıcılara 7/24 anında öde­me imkânı sunulacak. Avrupa’da ise SEPA tarafından geliştirilen Anında Kredi Transferi Progra­mı, Avrupa Birliği sınırları içinde euro işlemlerini kolaylaştırırken, yaygın hale getirecek.

Visa, kart tabanlı ödemelerin, kartsız ödemelere kıyasla daha güvenli olduğunu vurgularken anlık para transferleri (A2A öde­meleri) ile tüketicilerin daha faz­la ödeme yöntemine sahip olaca­ğını öngörüyor. Anlık ödemeler tüketiciler tarafından giderek da­ha fazla tercih edilirken, dolandı­rıcıların da radarına giriyor. Vi­sa ise bu alanda Visa Protect gibi gelişmiş araçları kullanıma suna­rak, dolandırıcılığı azaltmaya ve anlık ödeme ağlarını daha güvenli bir hale getirmeye destek oluyor.

Visa Direct, hızlı ve uygun maliyetli uluslararası ödeme imkânı sunuyor

Visa’nın 2025 yılında ön plana çıkacağını öngördüğü ödeme trendleri arasında uluslararası ödemeler de yer alıyor. Visa’ya göre, anlık ödeme ağlarının geliştirilmesi, uluslararası ödemelerde devrim niteliği taşıma potansiyeline sahip. Ancak bunun için birden fazla para biriminde işlemi destekleyen, yerel ağlarla entegrasyonu mümkün olan küresel anlık para transferi ağlarına ihtiyaç var. Visa’nın sunduğu Visa Direct çözümü, daha hızlı, daha uygun maliyetli uluslararası ödeme imkânı sunuyor. Visa Direct, sağladığı hız ve maliyet avantajının yanı sıra para birimleri arasında geçişi ve yerel düzenlemelere uyumu da kolaylaştırıyor. Bu şekilde işletmelerin ve tüketicilerin gecikmelerle karşılaşmadan uluslararası işlem gerçekleştirmelerini sağlıyor.