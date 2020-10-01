Vodafone Türkiye'ye yeni CEO
Vodafone Türkiye'de CEO görevine, 1 Kasım 2020'den itibaren Alex Froment-Curtil atandı.
Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 2016'dan bu yana Vodafone Türkiye CEO'su olarak görev yapan Colman Deegan, 1 Kasım'dan itibaren bayrağı Alex Froment-Curtil'e devredecek.
Deegan ise Vodafone İspanya CEO'su olarak yeni görevine başlayacak.
Alex Froment-Curtil, 2003'ten bu yana Vodafone Grubu, Vodafone Malta ve Vodafone Macaristan'da üst düzey görevlerde bulunmasının ardından 2016-2018 döneminde Vodafone Macaristan CEO'luğunu üstlendi.
2018'den bu yana Vodafone Mısır'ın CEO'su olarak görev yapan Froment-Curtil, finansal hizmetler ve sağlık alanlarında Vodafone dijital çözümlerini pazara sunan büyüme odaklı bir döneme ve Vodafone Mısır'ın operasyonlarıyla müşteri hizmetlerinin dijitalleşmesi süreçlerine liderlik etti.
Froment-Curtil'in liderliğinde Vodafone Mısır, "En İyi İşveren" ödülüne layık görüldü.