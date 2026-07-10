Vodafone’da ortaklık dengesi değişiyor

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Fransız milyarder Xavier Niel, e&’nin (Etisalat) Vodafone’daki yüzde 16,21’lik payını 4,4 milyar sterline satın alacak. İşlemin tamamlanmasıyla Niel, Vodafone’un en büyük hissedarı olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli e&, Vodafone’da sahip olduğu 3 milyar 944 milyon 743 bin 685 hissenin tamamını satmak için bağlayıcı anlaşma imzaladı. Paylar, Vodafone’un çıkarılmış sermayesinin yüzde 16,21’ini ve toplam oy haklarının yüzde 17,13’ünü temsil ediyor.

Alıcı tarafında Xavier Niel ailesinin kontrolündeki Vega bulunuyor. İşlemin toplam büyüklüğü yaklaşık 4,4 milyar sterlin ve 5,1 milyar Euro olarak açıklandı. e&, satıştan temettü dahil yaklaşık 5,95 milyar dolar nakit giriş bekliyor.

Hisse başına 112,5 peni

Vega, Vodafone hisseleri için hisse başına yaklaşık 110,5 peni nakit ödeyecek. e&, Vodafone’un 30 Temmuz 2026’da dağıtacağı hisse başına 2,02 penilik nihai temettüyü de alacak.

Nakit ödeme ve temettü birlikte değerlendirildiğinde hisse başına toplam bedel 112,5 peniye ulaşacak. Nakit satış fiyatı, Vodafone’un anlaşma öncesindeki 97,76 penilik kapanışına göre yaklaşık yüzde 13 prim içeriyor. Temettü dahil toplam değer üzerinden prim yaklaşık yüzde 15’e çıkıyor.

Paylar ilk aşamada borsa dışı blok işlemlerle üç finans kuruluşuna devredilecek. Finans kuruluşları hisseleri, Vega gerekli düzenleyici izinleri tamamlayana kadar ellerinde tutacak. Hisselerin Vega’ya fiziki devrinin yıl sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

Niel en büyük ortak olacak

Düzenleyici kurumların onay vermesiyle Vega, Vodafone’un en büyük hissedarı konumuna gelecek. Şirket, yatırımın uzun vadeli ve stratejik bir azınlık ortaklığı olarak planlandığını açıkladı.

Vega, mevcut koşullarda Vodafone’un hisselerinin tamamı için satın alma teklifi yapma niyetinin bulunmadığını bildirdi. Yatırım, Xavier Niel ile finans kuruluşları tarafından karşılanacak ve Niel ailesinin kontrolündeki diğer şirketlerin borçluluğunu etkilemeyecek.

Niel ailesinin telekomünikasyon yatırımları Avrupa ve Latin Amerika’daki 26 ülkeye yayılıyor. Grup şirketleri 139 milyon aboneye, 45 bin çalışana, 24 milyar Euro yıllık gelire ve 9 milyar Euro’nun üzerinde faiz, vergi, amortisman ve kiralama öncesi kâra sahip bulunuyor.

Xavier Niel, Vodafone’dan 2022 yılında yüzde 2,5 oranında pay almış ancak hisseleri daha sonra satmıştı. Niel, Vodafone’un İtalya operasyonlarını satın almak için de iki ayrı teklif vermiş, iki girişimden de sonuç alamamıştı.

Vodafone hisseleri yüzde 12 yükseldi

Vodafone hisseleri anlaşmanın açıklanmasının ardından Londra’daki işlemlerde yüzde 12 yükselerek 110 peniye çıktı. e& hisseleri de aynı dönemde yaklaşık yüzde 4,5 değer kazandı.

Piyasa tepkisinde, Niel’in Avrupa telekomünikasyon sektöründeki deneyimi ve Vodafone’un devam eden yeniden yapılanma programı etkili oldu. Vodafone, Niel ailesinin uzun vadeli ve destekleyici bir hissedar olmasını beklediğini açıkladı.

Vodafone, Margherita Della Valle’nin 2023’te CEO olmasının ardından faaliyet yapısını sadeleştirdi. Şirket İspanya ve İtalya operasyonlarından çıkarken Almanya, İngiltere ve Afrika pazarlarına odaklandı.

Vodafone ile Three UK arasındaki birleşme de İngiltere’nin en büyük mobil operatörünü oluşturdu. Niel’in ortaklığa katılması, yeniden yapılanma sonrasında gelir artışı ve nakit üretimi için başlayacak yeni döneme ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Satış e&’ye 1,3 milyar dolar net nakit sağlayacak

e&, satış ve nihai temettü dahil toplam 21,8 milyar dirhem, yaklaşık 5,95 milyar dolar nakit gelir elde edecek. Şirketin yatırımdan sağlayacağı net nakit getiri 4,7 milyar dirhem, yaklaşık 1,3 milyar dolar olacak.

Şirket, Vodafone ile yürüttüğü ilişki anlaşmasını da sona erdirdi. e&’nin Vodafone Yönetim Kurulundaki temsilcisi görevinden ayrılırken şirket, Vodafone’un yönetimi üzerinde kontrol veya etki kurma hedefinden vazgeçtiğini bildirdi.

e&, satış kararını ana faaliyet alanlarına odaklanma ve uluslararası yatırım portföyünde oluşturulan değeri nakde çevirme hedefiyle açıkladı. Şirket, Vodafone’daki ilk yüzde 9,8’lik payını 2022’de yaklaşık 4,4 milyar dolara satın almış, ortaklık oranını takip eden dönemde kademeli olarak artırmıştı.

Payların üç finans kuruluşuna ilk devrinin yakın dönemde tamamlanması bekleniyor. Piyasa, İngiltere’den alınacak izinleri, yıl sonuna kadar planlanan fiziki hisse devrini ve Niel’in Vodafone’un büyüme stratejisinde üstleneceği rolü izleyecek.