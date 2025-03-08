Vodafone'dan kadın çalışanlarına müjde! Doğum izni sonrası büyük avantaj...

Doğum izni alan kadın çalışanlarına yönelik yeni bir uygulama hayat geçiren Vodafone, anne olan çalışanlarının çocukları 1 yaşına gelinceye kadar uzaktan çalışabileceklerini açıkladı.

İş-özel hayat dengesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulama aynı zamanda, anne olduktan sonra kadınların iş dünyasına dönüşünü kolaylaştırmayı da hedefliyor. Söz konusu düzenlemenin bir diğer özelliği de, mevcutta hibrit modelde yer alan çalışanların halihazırda sahip olduğu 4 haftalık uzaktan çalışma hakkından bağımsız olması.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklanmasıyla da farklı bir öneme sahip olan yeni uygulamaya yönelik açıklmada bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, "Kadın çalışma arkadaşlarımızı hayatlarının her döneminde desteklemek bizim en önemli amaçlarımızdan biri. Bu anlayışla, 2020 yılında küresel doğum izni politikamızın kapsamını genişleterek, çocuk sahibi olan ya da evlat edinen tüm çalışanlarımıza, cinsiyet fark etmeksizin, 16 haftalık ücretli izin hakkı sunmaya başlamıştık. 2023-24 mali yılımızda doğum iznine ayrılan 42 kadın ve 123 erkek çalışanımızın tamamı işlerine geri döndü. Ancak, küresel araştırmalara göre birçok kadın doğum sonrasında iş hayatına geri dönmüyor; geri dönenler ise çocuklarına yeterli vakit ayıramadıklarını düşünerek suçluluk hissedebiliyor. Bu veriden hareketle, kadın çalışanlarımızın bu süreci fiziksel ve psikolojik açıdan en rahat şekilde geçirmelerini sağlamak adına doğum izni sonrası çocuk 1 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma imkânı sağlıyoruz. Böylece, kadın çalışanlarımızın ebeveynlik sürecinde karşılaştıkları zorlukları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle, tüm kadın çalışanlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."

2027 hedefi: Yüzde 50 kadın çalışan oranına ulaşmak

İşe alım süreçlerinde yüzde 50-50 kadın-erkek fırsat eşitliğini gözeten firma, Vodafone Türkiye’de kadın çalışan oranını yüzde 40’ın üzerinde tutma hedefini son 5 yıldır korumaya devam ediyor. Tüm çalışanlarının yüzde 43’ünü kadınların oluşturduğu şirketin icra kurulunda ise kadın çalışan oranı yüzde 60’a ulaştı. Vodafone Türkiye, toplam kadın çalışan oranını 2027 yılına yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Vodafone ayrıca, Müşteri Hizmetleri bünyesinde hayata geçirdiği evden çalışma esasına dayalı sistemle, kadınlara mekan bağımsız çalışarak gelir elde etme imkânı da sunuyor. "Vodafone’da Kadın Emeği" projesiyle ise yatırımcısı dahil tüm çalışanlarının kadınlardan oluştuğu mağazalar yurt çapında hizmet veriyor.