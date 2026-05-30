Türk savunma teknolojileri sektörü düşük maliyetli insansız sistemler alanında maliyet avantajı yaratıyor. Araştırmacı Yunus İnce liderliğindeki mühendislik ekibi yedi yıllık aralıksız geliştirme sürecini tamamladı. Ekip doğrudan uçak yüzeylerine boya gibi uygulanabilen Kürşat 3.0 spreyini sektöre tanıttı. Savunma sanayi analistleri söz konusu kaplamanın radar ağlarını aşma potansiyelini yakından izliyor.

Büyük havacılık şirketleri geleneksel hayalet uçak teknolojilerinde genellikle pahalı kompozit paneller kullanıyor. Yerel geliştiriciler Kürşat 3.0 formülünü tamamen bazalt ve ponza gibi doğal volkanik taşlardan üretti. Mühendislik firması testler sonucunda radar sinyallerinde 43.2 desibel seviyesinde zayıflama kaydetti. Elde edilen veri mevcut araçların ekosunu emsallerine kıyasla 20.000 ile 40.000 kat aralığında daraltıyor.

Kürşat 3.0 radar zayıflama testlerinde sektörel standartların üzerine çıktı

Akademik literatür standart ölçümlerde geniş bant radar emilim kapasitesini 20 ile 30 desibel aralığında kabul ediyor. Geliştirici ekibin Kürşat 3.0 projesi ile ulaştığı 43.2 desibel sınırı endüstriyel beklentileri ciddi oranda yukarı çekiyor. Savunma elektroniği uzmanları söz konusu teknolojinin yaratacağı asimetrik savaş avantajını raporlarına yansıtıyor. Sprey formatındaki uygulama karmaşık eğimli yüzeylerdeki üretim boşluklarını tamamen kapatarak ekstra güvenlik sağlıyor.

Kaplamasız dronlar güçlü radar dalgalarını yansıtarak karşı savunma sistemlerini anında tetikliyor. Kürşat 3.0 kaplamalı otonom sistemler ise savunma kalkanlarına sadece dar bir uyarı süresi bırakıyor. Askeri otoriteler reaksiyon süresinin daralmasını cephe hattındaki en kritik risk faktörü olarak tanımlıyor. Yeni nesil materyallerin radyo dalgalarını yansıtmak yerine ısıya dönüştürmesi tespit ihtimalini minimuma indiriyor.

Ukrayna sahasındaki bulgular düşük maliyetli savunma yatırımlarını hızlandırdı

Ukrayna sahasındaki çatışmalar düşük maliyetli insansız araçların devasa zırhlı birlikleri nasıl durdurduğunu dünyaya kanıtladı. Gelişmiş ülkeler savunma bütçelerini genişleterek elektronik harp sistemlerine milyarlarca dolar ek kaynak ayırıyor. Kürşat 3.0 spreyinin araca neredeyse sıfır ağırlık eklemesi taşıma kapasitesini koruyarak verimliliği maksimize ediyor. Ticari teknoloji donanımlarını askeri standartlara yaklaştıran Kürşat 3.0 savunma harcamalarındaki dengeyi sarsıyor.

Türk savunma sanayisi Bayraktar TB2 platformu ile erişilebilir sistemlerin muharebe konseptlerini daha önce değiştirdi. Şimdi kurumsal teknoloji yatırımcıları Kürşat 3.0 materyalinin standart bir ticari ürüne dönüşme potansiyelini fiyatlıyor. Uzmanlar sektördeki rekabetin sentetik bileşenlerden doğal ve ucuz madenlere kaydığını vurguluyor. Geleneksel askeri donanım pazarında faaliyet gösteren firmalar ortaya çıkan yenilikçi rekabeti analiz ediyor.

Doğal volkanik minerallerin Kürşat 3.0 üretimindeki stratejik rolü

Volkanik maden bileşenlerinin doğada bolca bulunması Kürşat 3.0 üretim maliyetlerini rekabetçi seviyelerde tutuyor. Bilim insanları bazalt içerisindeki gözeneklerin elektromanyetik dalgaları hapsederek termal enerjiye çevirdiğini zaten doğruluyor. Yenilikçi yaklaşım teorik bağlamda laboratuvar standartlarıyla da büyük oranda örtüşüyor. Girişimcilerin akademik verileri seri üretime uygun bir sanayi formülüne dönüştürmesi inovasyon ekosisteminde destek buluyor.

Küresel teknoloji şirketleri teknolojiye yönelik resmi bir satın alma prosedürü henüz başlatmadı. Bağımsız laboratuvarlar ilgili kaplama teknolojisini gerçek operasyonel frekans bantlarında henüz doğrulamadı. Laboratuvar verileri titreşim veya şiddetli hava koşullarını barındıran gerçek saha şartlarında farklılık gösterebiliyor. Yatırım bankaları ve uluslararası askeri stratejistler Kürşat 3.0 projesinin nihai onay testlerini dikkatle bekliyor.