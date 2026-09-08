Volkswagen, Ducati için satış kapısını açtı

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Volkswagen, tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanmalarından birini yürütürken grubun en tanınmış markalarından Ducati’nin geleceğini de masaya yatırdı. Audi bünyesinde bulunan İtalyan motosiklet üreticisinin satışı değerlendirilen seçenekler arasına girdi.

Audi CEO’su satış ihtimalini doğruladı

Audi CEO’su Gernot Döllner, Volkswagen Grubu’nun portföyünü kapsamlı biçimde gözden geçirdiğini ve Ducati’nin de bu değerlendirme sürecinin içinde bulunduğunu söyledi.

Döllner, grubun daha disiplinli ve sorumlu bir portföy yönetimine yöneldiğini belirtirken Ducati konusunda henüz kesin bir karar verilmediğinin altını çizdi.

Bu açıklama, Ducati’nin geleceğine ilişkin uzun süredir zaman zaman gündeme gelen satış ihtimalini yeniden güçlendirdi.

Yaklaşık 1,25 milyar euro değer biçiliyor

Ducati’nin olası satış değerinin yaklaşık 1,25 milyar euro seviyesinde olabileceği tahmin ediliyor.

Bologna merkezli şirket, özellikle Panigale, Multistrada, Monster ve Diavel gibi yüksek fiyatlı modelleriyle dünyanın en güçlü premium motosiklet markaları arasında bulunuyor.

Ducati yalnızca motosiklet satışlarından değil, güçlü marka değeri, motor sporları başarıları, lisanslı ürünler ve geniş küresel bayi ağı sayesinde de önemli ticari değer taşıyor.

2025’te 925 milyon euro ciro yaptı

Ducati, 2025 yılında 50 bin 895 motosiklet teslim etti. Bir önceki yıl bu rakam 54 bin 495 seviyesindeydi.

Şirketin yıllık cirosu 1 milyar 3 milyon eurodan 925 milyon euroya gerilerken faaliyet kârı da 91 milyon eurodan 52 milyon euroya düştü.

Faaliyet kâr marjı ise yüzde 9,1’den yüzde 5,6’ya indi.

Şirket yönetimi zayıflamada küresel motosiklet pazarındaki daralma, ABD tarifeleri, olumsuz döviz hareketleri ve Euro 5+ emisyon standardına geçiş sürecinin etkili olduğunu açıklamıştı.

Ducati 2012’den beri Audi bünyesinde

Volkswagen Grubu Ducati’yi 2012 yılında Audi üzerinden satın aldı.

Alman grubunun İtalyan markayı satın alması, Volkswagen’in premium ve lüks araç portföyünü genişletme stratejisinin önemli adımlarından biri olmuştu.

Ducati bugün Audi, Lamborghini ve Bentley ile birlikte grubun premium markalar yapısı içinde yer alıyor.

Ancak Volkswagen’in mevcut stratejisinde büyüklükten çok kârlılık ve sermaye verimliliğinin öne çıkması, grup içindeki tüm şirketlerin yeniden değerlendirilmesine yol açıyor.

Volkswagen 2 bin şirketi gözden geçiriyor

Volkswagen’in incelemesi yalnızca Ducati ile sınırlı değil. Grup bünyesindeki yaklaşık 2 bin şirket ve iştirak değerlendirmeye alınırken bunların yaklaşık 600’ünün daha ayrıntılı biçimde incelendiği belirtiliyor.

Amaç, grubun karmaşık kurumsal yapısını küçültmek, sermayeyi daha yüksek getirili alanlara yönlendirmek ve yönetim maliyetlerini azaltmak.

Ducati’nin bu incelemeye dahil edilmesi, güçlü ve kârlı markaların bile yeni Volkswagen yapılanmasında dokunulmaz olmadığını gösteriyor.

50 bin kişilik küçülme planı devrede

Satış değerlendirmesi Volkswagen’in çok daha büyük bir yeniden yapılanmasının parçası. Grup kısa süre önce yaklaşık 50 bin kişilik yeni istihdam azaltımını içeren dönüşüm planını kabul etti.

Volkswagen ayrıca model sayısını azaltmayı, ürün karmaşıklığını önemli ölçüde düşürmeyi ve grup bünyesindeki şirket sayısını yaklaşık üçte bir oranında azaltmayı hedefliyor.

Şirketin karşı karşıya olduğu temel baskılar arasında Çinli üreticilerin hızla büyüyen rekabeti, ABD tarifeleri, Avrupa’daki zayıf talep ve elektrikli araç dönüşümünün yüksek maliyeti bulunuyor.

Çin rekabeti Alman devi zorluyor

Volkswagen’in maliyet baskısının arkasında özellikle Çin pazarındaki değişim dikkat çekiyor.

Uzun yıllar Çin’in en güçlü yabancı otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, elektrikli araçların yükselişiyle birlikte BYD ve diğer yerel üreticilere karşı pazar payı kaybetti.

Çinli markaların Avrupa’ya doğru büyümesi ise rekabeti Volkswagen’in kendi ana pazarına taşıdı.

Grup bu nedenle daha az model, daha düşük sabit maliyet ve daha yüksek kârlılık üzerine kurulu yeni bir yapı oluşturmaya çalışıyor.

Almanya’daki fabrikalar da dönüşüyor

Volkswagen’in yeniden yapılanması yalnızca marka portföyünü değil üretim tesislerini de kapsıyor.

Almanya’daki bazı fabrikaların geleceği yeniden değerlendirilirken Osnabrück tesisinin otomobil üretiminden savunma sanayisine dönüştürülmesi için de anlaşma süreci başlatıldı.

Şirket Avrupa’daki fazla üretim kapasitesini azaltırken sermayesini elektrikli araçlar, yazılım ve daha yüksek kârlılık sağlayabilecek bölgelere yönlendirmeyi hedefliyor.

Satış kararı henüz verilmedi

Ducati’nin satışının kesinleştiğine yönelik şu aşamada herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Audi yönetimi yalnızca markanın portföy değerlendirmesinin parçası olduğunu doğruluyor.

Volkswagen’in Ducati’yi elinde tutması, ortaklık kurması veya tamamen satması seçenekleri değerlendirme sürecinin ardından netleşecek.

Ancak 1 milyar euroyu aşan potansiyel değer ve Volkswagen’in hızlanan küçülme programı, Ducati’nin önümüzdeki dönemde grubun en dikkatle izlenecek varlıklarından biri olacağını gösteriyor.