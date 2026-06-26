Volkswagen tarihindeki en büyük işçi kıyımına hazırlanıyor

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Almanya merkezli otomotiv devi eşi görülmemiş bir kriz yaşıyor. Şirket yüz binlerce işçiyi sokağa mı atacak? Dev şirket radikal bir yeniden yapılanma planlıyor.

Oliver Blume şirketin küresel işgücünü derinden sarsacak adımlar atıyor. Şirketin dünya çapında yaklaşık 657 bin çalışanı bulunuyor. Yönetim kurulu tam 100 bin kişiyi işten çıkarmayı hedefliyor. Rakamlar önceden bilinenin tam iki katına işaret ediyor.

Şirket sadece birkaç ay önce farklı bir hedef açıklamıştı. Yönetim 2030 yılına kadar 50 bin işçiyi çıkaracaktı. Piyasa rakamı o dönem bile tarihi bir adım sanmıştı. Şimdi ise durum çok daha karanlık bir hal alıyor.

Dört dev fabrika tamamen kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

İşten çıkarmalar tek başına yeterli görünmüyor. Yönetim orta vadede dört üretim tesisini tamamen kapatacak. Hannover tesisleri kapatılacaklar listesinin başında yer alıyor. Zwickau ve Emden fabrikaları da aynı kaderi paylaşacak.

Baden-Württemberg eyaletindeki Audi fabrikası da tehlike altında bulunuyor. Yönetim Neckarsulm tesislerindeki üretimi tamamen durduracak. Şirket mevcut modeller bittiğinde tesisleri tamamen terk edecek. İşçiler büyük bir belirsizlik içinde çaresizce bekliyor.

Sendikalarla yapılan anlaşmalar süreci oldukça zorlaştırıyor. Volkswagen markasında iş garantisi 2030 yılının sonuna kadar sürüyor. Audi çalışanları ise 2033 yılına kadar güvence altında bulunuyor. Blume'nin planları iş kanunuyla açıkça çatışıyor.

Grubun yapısı tamamen baştan aşağıya değişecek. Çekirdek marka ve bileşenler departmanı gruptan tamamen ayrılacak. Yönetim yeni bölümleri tamamen bağımsız şirketlere dönüştürecek. Şirket ayrılan markaları sermaye piyasasında daha kolay konumlandıracak.

Tarihi krizin arkasındaki korkunç bilanço rakamları

Mevcut planlar durup dururken masaya gelmedi. Arka planda derinleşen yapısal bir finansal kriz yatıyor. Şirket 2026 yılının ilk çeyreğinde büyük bir şok yaşadı. Şirketin net karı yüzde 28 oranında düştü.

İlk çeyrekteki net kar 1.56 milyar avroya geriledi. Aynı dönemde gelirler yüzde iki düşüş kaydetti. Toplam gelir 75.7 milyar avro seviyesinde takılı kaldı. Finans Direktörü Arno Antlitz çok sert bir uyarı yaptı.

Antlitz planlanan maliyet kesintilerinin yetersiz olduğunu açıkça belirtti. Şirketin geleceğinin büyük bir risk altında olduğunu vurguladı. ABD gümrük vergileri tabloyu daha da bozdu. Gümrük vergileri şirkete yılda yaklaşık dört milyar avroya mal oluyor.

En önemli tekil pazar olan Çin'de işler sarpa sarıyor. İlk çeyrekte buradaki satışlar yüzde 20 oranında azaldı. BYD gibi Çinli üreticiler inanılmaz bir hızla yükseliyor. Rakipler artık doğrudan Avrupa pazarına pervasızca saldırıyor.

Oliver Blume 1 Eylül 2022 tarihinden beri CEO olarak görev yapıyor. Yönetim kurulu başkanı şimdi en zor sınavını veriyor. Plan belgesi üzerinde henüz kesin rakamlar açıkça yazmıyor. Yönetim ince ayarlar için bilinçli olarak boşluk bıraktı.