Volvo teknoloji üssünü kapatıyor

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Yazılım ve yapay zekâ yatırımlarıyla otomotivde yeni dönem hedefleyen Volvo Cars, dört yıl önce kurduğu Stockholm teknoloji merkezinde geri adım attı. Şirket, görevlerin büyük bölümünü Göteborg’daki genel merkezinde toplayacak.

Dört yıl önce 700 kişilik hedef koymuştu

Volvo Cars, Mart 2022’de Stockholm’ün merkezinde yeni bir teknoloji üssü kuracağını duyurmuştu. Şirket, yazılım mühendisliği, veri bilimi, ürün yönetimi, çevrim içi satış ve kullanıcı deneyimi alanlarında çalışacak 700’den fazla kişiye burada istihdam sağlamayı hedefliyordu.

Stockholm’ün uluslararası teknoloji şirketlerini ve nitelikli çalışanları çekme gücü, merkezin kurulmasındaki temel gerekçelerden biri olarak gösterilmişti. Volvo Cars o dönemde yazılım geliştirme faaliyetlerinin daha büyük bölümünü şirket bünyesine alma ve otomobillerini internet üzerinden güncellenebilen dijital ürünlere dönüştürme hedefini öne çıkarmıştı.

Aradan geçen dört yılın ardından merkezin mevcut çalışan sayısı yaklaşık 450’de kaldı. Şirket şimdi Stockholm’de geliştirilen yetkinlikleri İsveç’teki daha az sayıda merkezde toplamaya karar verdi.

Stockholm ofisi 1 Mart 2027’de tamamen kapatılacak. Yazılım, yapay zekâ ve dijital müşteri deneyimi başta olmak üzere buradaki görevlerin büyük bölümü Volvo Cars’ın Göteborg’daki genel merkezine taşınacak.

450 çalışan için belirsizlik sürüyor

Şirket, Stockholm’de çalışan 450 kişinin tamamının işten çıkarılacağını açıklamadı. Bu nedenle söz konusu rakam doğrudan işten çıkarılacak çalışan sayısını değil, ofisin kapanmasından etkilenecek toplam personeli gösteriyor.

Volvo Cars, geçiş sürecinin çalışanlar ve çalışan temsilcileriyle yakın diyalog içerisinde yürütüleceğini bildirdi. Ancak kaç kişiye Göteborg’da görev önerileceği, kaç çalışanın uzaktan çalışabileceği ve kaç pozisyonun tamamen kaldırılacağı henüz netleşmedi.

Stockholm ile Göteborg arasındaki mesafe, çalışanların mevcut görevlerini sürdürmesini de zorlaştırabilecek bir unsur olarak görülüyor. Şirketin önemli görevleri genel merkeze taşıması, bazı çalışanların işlerini koruyabilmek için şehir değiştirmesini gerektirebilir.

Kapanış işlemi bir anda gerçekleştirilmeyecek. Görevlerin ve ekiplerin taşınması Mart 2027’ye kadar aşamalı olarak devam edecek, çalışanlara ilişkin nihai kararların da bu süreçte şekillenmesi bekleniyor.

Üç bin kişilik küçülmenin ardından geldi

Stockholm kararı, Volvo Cars’ın son yıllarda uyguladığı maliyet azaltma politikasının yeni halkası oldu. Şirket, Nisan 2025’te toplam 18 milyar İsveç kronu büyüklüğünde maliyet ve nakit iyileştirme programı açıklamıştı.

Program kapsamında şirket genelinde yaklaşık 3 bin pozisyonun kaldırılması planlandı. Bu sayının 1.200’ünü İsveç’teki kadrolu çalışanlar, yaklaşık 1.000’ini ise çoğunluğu yine İsveç’te görev yapan danışmanlar oluşturdu.

Küçülme ağırlıklı olarak ofis çalışanlarını etkiledi. Volvo Cars, program açıklandığında kaldırılacak pozisyonların küresel ofis iş gücünün yaklaşık yüzde 15’ine karşılık geldiğini duyurmuştu.

Şirket, 2026 yılı için belirlediği 5 milyar İsveç kronluk dolaylı maliyet tasarrufu hedefine yılın ilk yarısında ulaştı. Hedefin altı ay erken yakalanmasına rağmen Stockholm merkezinin kapatılması, Volvo Cars’ın sabit giderlerini ve organizasyon yapısını küçültmeye devam edeceğini gösterdi.

Şirket, kaynakları daha az sayıda tesiste toplamanın operasyonları sadeleştireceğini ve farklı bölümler arasındaki iş birliğini hızlandıracağını savunuyor. Volvo Cars’a göre bu yapılanma, giderek zorlaşan otomotiv pazarında şirketin rekabet gücünü artıracak.

Çin satışları yüzde 35 geriledi

Volvo Cars’ın ikinci çeyrek sonuçları, maliyet baskısının arkasındaki zorlu piyasa koşullarını ortaya koydu. Şirketin küresel satışları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,6 azalarak 171 bin 501 araca geriledi.

Gelirler aynı dönemde 93,5 milyar İsveç kronundan 77,7 milyar İsveç kronuna indi. Şirket 800 milyon İsveç kronu faaliyet kârı açıklarken serbest nakit akışı 5,2 milyar İsveç kronu negatif gerçekleşti.

En sert düşüş Çin pazarında yaşandı. Volvo Cars’ın Çin’deki satışları ikinci çeyrekte yüzde 35 azalarak 24 bin 882 araca gerilerken şirket artan rekabeti, mevzuat değişikliklerini ve zayıf ekonomik görünümü temel nedenler arasında gösterdi.

Avrupa ve diğer pazarlardaki satışlar yüzde 2, Amerika kıtasındaki satışlar ise yüzde 4 arttı. Tam elektrikli otomobil teslimatlarının yüzde 14 yükselmesi de şirketin elektrikli araç dönüşümündeki olumlu gelişme olarak kayıtlara geçti.

Stockholm ofisinin kapatılması, Volvo Cars’ın yazılım ve yapay zekâ çalışmalarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Şirket bu faaliyetleri Göteborg’da toplamayı ve yazılım tanımlı otomobil stratejisini daha merkezi bir organizasyonla sürdürmeyi planlıyor.

Ancak dört yıl önce nitelikli teknoloji çalışanlarını çekmek amacıyla büyütülen merkezin kapatılması, otomotiv sektöründeki öncelik değişiminin dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Volvo Cars artık yeni ofisler açmak yerine mevcut kaynakları genel merkez çevresinde toplamaya yöneliyor.