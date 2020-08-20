Warmhaus, kombi ihraç ettiği ülke sayısını 25’e çıkaracak

20 Ağustos 2020

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Warmhaus, Bursa’da bulunan ve yılda 2 milyon 700 bin metretül panel radyatör ve 150 bin adet kombi ve kazan üretim kapasitesine sahip iki fabrikasında yüzde 100 yerli sermaye ile üretim yapıyor. 1996 yılında radyatör üretimi ile sektöre adım atan Warmhaus’un panel radyatör tesisi kapasite açısından Türkiye’de ilk 4, dünyada ise ilk 10 tesis arasında yer alıyor. “Sektörde fark yaratan inovatif ürünlerimiz ve geniş ürün gamımız ile doğalgazın bulunduğu illerimizde tüketicilerimizi çevreci ürünlerimiz ile buluşturuyoruz” diyen Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan, Türkiye çapındaki 425 satış ve 117 yetkili servis noktasında yoğuşma teknolojisine sahip kombi ve kazanları doğalgaz kullanıcılarına ulaştırdıklarını söyledi.

2019 yılını yüzde 10 büyüme ile kapattıklarını hatırlatan Turan, “Çalışmalarımızın temelinde ihracat oranımızı büyütmek, ürünlerimizi daha fazla tüketiciyle buluşturmak, global markalaşma sürecini hızlandırmak ve ciromuzu artırmak var. Radyatörde yüzde 13’lük bir pazar payımız var. Kombi tarafında ürün gamımıza eklenen yeni ürünler ve aramıza katılacak yeni bayilerimiz ile pazar payımızı yüzde 7’ye çıkartacağız. Yerel pazarda duvar tipi yoğuşmalı kazan satışımızla bu alanda ilk üç firma arasına girerek önemli bir pazar payı ve ciro elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Çin'e bu yıl ilk kombi satışını gerçekleştirdi

Warmhaus markası ile 35 ülkeye kombi ve radyatör satışı yaptıklarını anlatan Kağan Turan, ana pazarlarının Avrupa, Asya, Latin Amerika, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve BDT ülkeleri olduğunu kaydetti. Turan, cironun yüzde 60’ının ihracattan elde edildiğini açıkladı. Warmhaus markası ile kombi ihracatı yaptıkları ülke sayısını bu yıl sonuna kadar 25’e ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Turan, “Kombi pazarını domine eden İtalya ve Almanya’da Warmhaus markamızla distribütörlerimiz üzerinden kombi satışımız bulunuyor. Dünyanın en büyük pazarı olan İngiltere’de 2017 yılında açtığımız satış ofisimiz ile radyatör ve kombi satışı gerçekleştiriyoruz. İngiltere pazarı bizim için önemli, hedefimiz burada orta vadede ilk 10’da yer almak. Diğer odak ülkelerimizden birisi de sektörümüzün ihracat yaptığı trend ülkeler arasında yer alan Çin. Radyatör satışlarımızın uzun zamandır devam ettiği Çin’e bu yıl ilk kombi satışını gerçekleştirdik. Çin’de büyüyen yoğuşmalı kombi pazarında çok kısa sürede Warmhaus markalı ürünlerimiz ile bilinen ve tercih edilen bir marka olma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” açıklamasını yaptı.

SAP Dijital Dönüşüm Projesi yatırımına başladı

Kağan Turan, şirket açısından kritik bir proje olan SAP Dijital Dönüşüm Projesi yatırımına da bu yıl içinde başladıklarını ifade ederek, “2021 yılında tamamlanması planlanan projemiz ile uçtan uca tüm iş süreçlerimizi ve çalışanlarımız ile tüm paydaşlarımızla iletişimimizi tek bir platform üzerinden yöneteceğiz. Bütün süreçleri entegre ederek verimliliğimizi artırmayı, ürün ve hizmet kalitemizi daha da artırarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca radyatör hattımızı 3’ten 5’e çıkartarak yüzde 60 kapasite artışı sağladık. Bu hatları iki yıl içinde devreye alarak real üretim miktarımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Marka olarak stratejilerini inovatif ürünler geliştirme üzerine kurguladıklarını ve bu çerçevede Ar-Ge yatırımlarına odaklandıklarına vurgu yapan Turan, orta vadede kombi içindeki ithal edilen komponentlerin üretimi üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kombi içindeki komponentlerin yerlileştirilmesi üzerine çalışıyor

Marka olarak stratejilerini inovatif ürünler geliştirme üzerine kurguladıklarını ve bu çerçevede Ar-Ge yatırımlarına odaklandıklarına vurgu yapan Kağan Turan, bu sayede sektöre pek çok ilki kazandırdıklarına işaret etti. Kağan Turan, “Örneğin kombinin farklı gaz kalitesi ve alev miktarlarında tasarruflu şekilde çalışmasını sağlayan Türkiye’nin ilk Gaz Adaptif Sistemli kombisini biz ürettik. Akıllı teknolojileri tüketici ve iş ortakları ile buluşturmak ve teknolojiden faydalanarak hizmet kalitemizi yükseltmek için iOS ve Android uyumlu Warmhaus Tüketici, Warmhaus Partner ve Warmhaus Servis uygulamalarını geliştirdik" diye konuştu.

En son tasarımı ve yazılımı tamamen Warmhaus Ar-Ge ekibine ait olan kendi sınıfında dünyanın en küçük kombisi MinerWa’yı ve kombiyi istenilen her yerden kontrol etme olanağı olan wi-fi akıllı oda termostatı RecoWa’yı piyasaya sunduklarını belirten Turan, orta vadede kombi içindeki komponentlerin üretimi üzerinde de çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

“Gençlerin teknik yeterlilikleri artırılmalı”

Sektördeki sorunlara da değinen Kağan Turan, sektör olarak gençlerin teknik yeterliliklerinin artırılması noktasında eğitim kurumları ve STK’lar ile her türlü işbirliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan cihazların üretiminde kullanılan bazı komponentlerin ithal edildiğine dikkat çeken Kağan Turan şöyle konuştu: “Sektör olarak bu komponentlerin yerli üretiminin artması için çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün ülke olarak bu üretimi gerçekleştirecek alt yapıya ve teknolojik bilgiye sahibiz. Ar-Ge’ye de yatırım yapmalıyız. Ayrıca tüketiciler ne yazık kimi zaman ürünlerin içerikleri konusunda yanlış bilgilendirmelere maruz kalabiliyor. Bu konuda oldukça yol kat etmekle birlikte yeteri kadar bilinçlenme olmadığını düşünüyorum. Gelişen teknolojiler ve iklim değişikleri doğrultusunda biz üreticiler sürdürülebilir bir gelecek için çevreye saygılı ürünler geliştiriyoruz. Burada bizlere de tüketicileri bilgilendirmek doğru ürünü seçmeleri için yönlendirmek konusunda önemli görevler düşüyor.”