Yalçın: Ülkenin demokratikleşmesi ve toparlanması için hep nöbetteyiz

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şubesince öğretmenevinde düzenlenen "Teşkilat Buluşması" programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Yalçın, Memur-Sen ailesinin Eğitim-Bir-Sen özelinde başladığı sendikal mücadeledeki yolculuğunda 33 yılı geride bıraktığını söyledi.

Teşkilatlarının kurulduğu günden, gelinen ana kadar istikametinden ve ilkelerinden asla taviz vermediğini ve duruşunu bozmadığını anlatan Yalçın, geride bıraktıkları 33 yıllık tarih içinde hep onur ve gurur vesilesi işlerin altına imza attıklarını vurguladı.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen olarak üyelerinin ekonomik, sosyal, mali haklarını iyileştirme, özlük, özgürlük alanlarını genişletme, onları yaşanabilir bir ücret seviyesine taşıma, açlık yoksulluk sınırı arasından kamu görevlisini çıkarma, refah sınırında ücret alabilecekleri bir seviyeye taşıma konusunda örgütlü güçleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Bugüne kadar önemli mesafeler katettiklerini, alacakları çok ciddi mesafelerin de bulunduğunu anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Üye için bu çerçeveyi çizerken ülke için, ülkenin demokratikleşmesi, korku tünellerinden çıkması, ham demokrasisinin tam demokrasi olması, vesayetin millet iradesi üzerinden düşmesi, bu ülkenin ayağa kalkması, mazlum ve mağdurların da omurgalarının sertleşmesi konusunda bu ülkenin üzerindeki misyonun, ödevin farkındayız. Anadolu'nun bir mesuliyet yurdu olduğunun şiarındayız. Bu açıdan Memur-Sen ailesi olarak tüm hizmet kollarımız da örgütlü yapımızla bu konuda kendimize sorumluluk addediyoruz. Ülkenin özgürlüğü, özgünlüğü, demokratikleşmesi, kurumsallaşması, darbe ikliminden çıkması ve toparlanması için kendimizi hep nöbette görüyoruz ve onun için irade ortaya koyuyoruz."

"Biz doğru bildiğimiz şeye doğru deriz, alkışlarız"

Hükümetle olan sosyal taban örtüşmelerini bazılarının bir teslimiyet gibi kurguladığını ve öyle anlamak istediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz başlangıçtan beri söyledik. Özgün ve özgür bir teşkilatız. Hiçbir siyasetin memur kolu falan değiliz. 92'den bu tarihe kadar 33 yıllık bir mücadele alanımız. Bu daha devam edecek. Bundan sonra da yıllarca devam edecek bir emek örgütlenmesi burası. Biz doğru bildiğimiz şeye doğru deriz, alkışlarız. Onun için bu toplu sözleşmede son değerlendirmeyi yaparken bizim işimiz Memur-Sen olarak hükümetin doğrularını söylemek değil, hükümete doğruları söylemektir. 'Biz size söylüyoruz' diye en üst perdeden ifade ettik. Dedik ki 'Bizim işimiz maliyenin gerekçelerini söylemek değil, maliyeye gerçekleri haykırmaktır.' Kamuda çalışma barışı bozuldu. Ücret dengesizliği var. İnsanlar aldığından ziyade daha çok kamudaki ücret adaletsizliğinden şikayetçi. Bu toparlanmak zorunda. Onun için biz bulunduğumuz zeminin ve sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz."

Sorunları çözeceklerini ifade eden Yalçın, "Görevde yükselme ve unvan değişikliği tüm kurumlarda uygulansın ve standart olsun. Kamuda kariyer, liyakat uygulaması yerleşsin. İnsanlar adaletli bir şekilde sistem içinde güven içerisinde yükselebilsin. Kabiliyetleri nüksetsin. Çalışma temposunda bu anlamda düşüş olmasın. Emekli kamu görevlilerinin durumunu her fırsatta ifade ediyoruz." dedi.

Sınav ücretlerinden performans ücretlerine, sabit ödemelere, arazi tazminatına, fazla mesaiye varana kadar hepsinin altında Memur-Sen'in yerinin, terinin ve imzasını bulunduğunu anlatan Yalçın, bu mücadeleye devam edeceklerini ve bu heybeti artıracaklarını vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Tahir Yoldaş'ın da konuştuğu programa, il merkezi ve ilçelerden üyeler katıldı.