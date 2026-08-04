Yapay zekâ yatırımları Caterpillar’a yaradı: Sipariş birikimi rekor kırdı

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İnşaat ve maden makineleri üreticisi Caterpillar, veri merkezi yatırımlarının enerji ekipmanlarına taşıdığı talep ve güçlü altyapı harcamaları sayesinde tarihinin en yüksek çeyrek gelirine ulaştı. Şirket yıl sonu beklentisini de yükseltti.

Şirket tarihinde ilk kez 20 milyar dolar aşıldı

Caterpillar’ın 2026 yılının ikinci çeyreğindeki satış ve gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 20 milyar 543 milyon dolara ulaştı.

Şirketin geliri 2025’in aynı döneminde 16 milyar 569 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece Caterpillar, tarihinde ilk kez tek bir çeyrekte 20 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Büyümenin 3,1 milyar dolarlık bölümü artan satış hacminden, 595 milyon dolarlık bölümü ise ürün fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Şirket, üç ana faaliyet alanında da satışların arttığını bildirdi.

Faaliyet kârı yüzde 50 artarak 2,86 milyar dolardan 4,3 milyar dolara yükseldi. Faaliyet kâr marjı da yüzde 17,3’ten yüzde 20,9’a çıktı.

Caterpillar’ın hisse başına kârı 4,62 dolardan 7,77 dolara, tek seferlik kalemlerden arındırılmış hisse başına kârı ise 4,72 dolardan 8,17 dolara yükseldi.

Sipariş birikimi bir yılda yüzde 92 büyüdü

Bilançodaki en dikkat çekici veri, henüz teslim edilmemiş siparişlerin toplam değerinde görüldü.

Caterpillar’ın sipariş birikimi ikinci çeyrek sonunda 72,1 milyar dolara ulaşarak şirket tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bekleyen siparişlerin değeri geçen yılın aynı dönemine göre 34,6 milyar dolar, yılın ilk çeyreğine göre ise 9,4 milyar dolar arttı. Böylece yıllık büyüme yüzde 92’yi buldu.

Şirket yönetimi güçlü sipariş temposunun yalnızca tek bir faaliyet alanıyla sınırlı kalmadığını; enerji, inşaat ve maden ekipmanlarında talebin genişlediğini bildirdi.

Rekor sipariş birikimi, Caterpillar’ın önümüzdeki çeyreklerde satışlarını destekleyebilecek güçlü bir iş hacmine sahip olduğunu gösteriyor. Ancak üretim kapasitesinin artırılması ve ürünlerin zamanında teslim edilmesi şirketin yeni sınavı olacak.

Veri merkezleri enerji işini büyüttü

Caterpillar’ın enerji ve güç sistemleri bölümündeki satışlar yüzde 17 artarak 8 milyar 238 milyon dolara çıktı. Bölümün kârı da yüzde 30 yükselerek 2 milyar doları aştı.

Elektrik üretimine yönelik ürünlerin satışları 2 milyar 407 milyon dolardan 3 milyar 98 milyon dolara ulaşarak yüzde 29 arttı.

Şirket, büyümenin büyük motorlarda, gaz türbinlerinde ve türbin bağlantılı hizmetlerde görüldüğünü; talebin özellikle veri merkezi uygulamalarından geldiğini açıkladı.

Yapay zekâ sistemlerini çalıştıran veri merkezlerinin yüksek ve kesintisiz elektrik ihtiyacı, teknoloji şirketlerini yalnızca çip değil enerji altyapısı için de büyük yatırımlar yapmaya yöneltiyor.

Bu dönüşüm, jeneratör, gaz türbini, motor ve yedek enerji sistemleri üreten Caterpillar gibi sanayi şirketlerini yapay zekâ yatırım zincirinin dolaylı kazananları arasına taşıyor.

Caterpillar, artan talebi karşılamak amacıyla gaz türbini üretim kapasitesini 2024 seviyesinin 2,5 katına çıkarmayı hedefliyor. Şirket, Kansas’taki 250 bin metrekarelik tesisi bir yıldan kısa sürede üretime uygun hale getirdiğini bildirdi.

İnşaat makinelerinde yüzde 35’lik sıçrama

Caterpillar’ın en hızlı büyüyen faaliyet alanı inşaat makineleri oldu. Bölüm satışları yüzde 35 artarak 6 milyar 190 milyon dolardan 8 milyar 346 milyon dolara çıktı.

Bölümün kârı yüzde 57 yükselerek 1 milyar 947 milyon dolara ulaşırken kâr marjı yüzde 20,1’den yüzde 23,3’e çıktı.

Kuzey Amerika’daki inşaat makineleri satışları yüzde 50 arttı. Latin Amerika’da yüzde 25, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesinde yüzde 23, Asya-Pasifik’te ise yüzde 3 büyüme kaydedildi.

Şirket, yükselişte son kullanıcılara yapılan ekipman satışları ile bayilerin stok hareketlerinin etkili olduğunu belirtti.

Maden, ağır inşaat ve demir yolu ekipmanlarını kapsayan kaynak endüstrileri bölümünün satışları da yüzde 20 artarak 4 milyar 648 milyon dolara ulaştı. Bölüm kârı yüzde 23 yükselerek 693 milyon dolar oldu.

Yıl sonu büyüme hedefi yükseltildi

Güçlü ikinci çeyrek sonuçlarının ardından Caterpillar, 2026 yılına ilişkin satış ve gelir beklentisini yukarı yönlü güncelledi.

Şirket daha önce düşük çift haneli büyüme beklerken artık yıl genelinde yüzde 15 ile yüzde 19 arasında büyümeye işaret eden orta-yüksek çift haneli bir artış öngörüyor.

Caterpillar’ın 2026 yılı için beklediği gümrük vergisi maliyeti de yaklaşık 2,2 milyar dolar olarak açıklandı. İkinci çeyrekte gümrük vergisi maliyeti 400 milyon dolar civarında gerçekleşerek şirketin 700 milyon dolarlık önceki beklentisinin altında kaldı.

Şirket ikinci çeyrekte 4,4 milyar dolarlık işletme nakit akışı yaratırken dönemi 6,7 milyar dolar nakitle tamamladı.

Caterpillar, çeyrek boyunca 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi ve 700 milyon dolar temettü ödedi. Böylece hissedarlara aktarılan toplam kaynak 2,2 milyar dolara ulaştı.

Güçlü bilanço ve yükseltilen beklentinin ardından Caterpillar hisseleri ABD piyasaları açılmadan önceki işlemlerde yüzde 9’a yaklaşan yükseliş kaydetti.