Yatırımcı İlişkileri Derneği yeni dönem başkanını seçti

120 kurumsal üyesiyle, Borsa İstanbul piyasa değerinin yüzde 75’ini temsil eden TÜYİD'in yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Kerem Tezcan oldu.

Görevi Başak Öge’den devralan Tezcan, Yönetim Kurulu'nda şu isimlerle çalışacak:

Doğan Holding İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Bora Yalınay ve Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Ebru Güvenir Başkan Yardımcıları olarak görev alırken; Tüpraş Kurumsal Risk ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Levent Bayar Sayman, Aslı Selçuk Danışmanlık Kurucu CEO’su Aslı Selçuk, Koç Holding Finans Koordinatörü Ayça Sandıkçıoğlu, Şişecam Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü Başak Öge, TAV Havalimanları Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Besim Meriç, Coca Cola İçecek Yatırımcı İlişkileri Müdürü Burak Berki, Naturel Holding Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Çağlar Gülveren, Danışman ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Eser Taşcı, Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Gülsen Ayaz, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri Direktörü Handan Saygın, Yapı ve Kredi Bankası Yatırımcı İlişkileri ve Stratejik Analiz Direktörü Hilal Varol, Galata Wind Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Müge Yücel, İş Bankası Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Nilgün Osman, Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı Onur Çevikel, Paksoy Ortak Avukat Bürosu Ortak Avukat Ömer Çollak, Bank of America Yatırım Bank Hisse Birimi Bölüm Başkanı Seda Karşit Tiryaki ve Netaş Yatırımcı İlişkileri Müdürü Yeşim Bilginturan üye olarak yer alacaklar.

Başkan seçildikten sonra yaptığı açıklamada Tezcan, "Dernek misyonumuz olan, yatırımcı ilişkileri standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayarak, şirketlerimizin adil piyasa değerlerine ulaşmalarına ve dolayısıyla Türkiye sermaye piyasalarının derinlik kazanmasına destek oluyoruz. Aynı zamanda, Borsa İstanbul’a yatırım yapan mevcut ve potansiyel yatırımcıların, ana iletişim noktası olan yatırımcı ilişki profesyonellerinin meslek örgütü olarak da konumlanıyoruz. Yeni dönemde üyelerimizle güçlü iletişim bağları kurarak, sektörümüzün beklenti ve ihtiyaçlarını tespit etmeye, bilgi paylaşım platformları oluşturmaya, düzenleyici kuruluşlar ile sürekli diyalogta kalmaya devam edeceğiz" dedi.