Yenilikçiliğimiz sınırlı verimlilik artışımız yavaş
ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Özeleştiri yapmanın zamanı: Yenilikçilik kapasitemiz sınırlı, verimlilik artışımız yeterince hızlı değil, Ar-Ge’den ürüne ve ihracata giden köprümüz yeterince güçlü değil” diye konuştu.
Ferit PARLAK
Ankara Sanayi Odası (ASO) 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni, ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.
Törende, ihracat, istihdam, kârlılık, Ar-Ge ve yenilik, ikiz dönüşüm kategorilerinde toplam 28 firma ödüllendirildi. Törende konuşan Başkan Ardıç, günümüzde dünya ekonomisinde yeni bir rekabet dili yazıldığını belirtti.
Başkan Ardıç, “Bu dilin kelimeleri güçlü: Verimlilik, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yenilikçilik ve nitelikli iş gücü. Bu yarışta ülkemizin potansiyeli yüksek; ama itiraf etmeliyiz ki bazı virajları yeterince hızlı dönemiyoruz. Yapısal bir rekabet sorunumuz var.
Bu tabloyu yalnızca kamuya bağlamak da kolaycılık olur. Özeleştiri yapmanın da zamanı: Yenilikçilik kapasitemiz sınırlı, verimlilik artışımız yeterince hızlı değil, Ar-Ge’den ürüne ve ihracata giden köprümüz yeterince güçlü değil, İş yapma ortamındaki belirsizlikler yük oluşturuyor. Ama işte bugün vereceğimiz ödüller, bu tabloyu değiştirebileceğimizi gösteren en somut örneklerdir” dedi.
“Verimlilik olmadan kârlılık olmaz”
“İçinde bulunduğumuz yılda 16 milyar doları aşmasını beklediğimiz ihracatımızla Ankara olarak Türkiye’nin gerçek üretim ve teknoloji üssü konumumuzu her geçen gün güçlendiriyoruz” ifadelerini kullanan Ardıç, “Kârlılık bugün yalnızca iyi satış yapmanın değil; verimli üretimin, doğru planlamanın, ölçek büyütmenin ve piyasayı doğru okumanın sonucudur” diye konuştu. Başkan Ardıç, “Verimlilik olmadan kârlılık olmaz, rekabet olmaz, ihracat büyümez” yorumu yaptı.
ASO Teknoloji Üssü’nün temelini 2026 yılı içinde atacaklarını ve hızla faaliyete geçireceklerini belirten Başkan Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a bu projeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Ardıç, ASO’nun bir diğer vizyon projesi Ankara Serbest Bölge’yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın destekleri ve yönlendirmeleriyle en kısa sürede kurarak, Ankara’nın uluslararası ticarete entegrasyonunu artıracaklarını söyledi.
TOBB: Ankara her alanda adından söz ettiriyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Ankara’nın sanayinin, bilimin, yazılımın, teknolojinin ve inovasyonun da başkenti olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası ile birlikte Ankara’nın savunma sanayisinden sağlık teknolojilerine, iş ve inşaat makinelerinden yüksek teknolojili üretime kadar her alanda adından söz ettiren, dünyanın her köşesine ihracat yapan bir konuma yükseldiğini belirtti.