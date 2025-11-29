Yenilikçiliğimiz sınırlı verimlilik artışımız yavaş

Ferit PARLAK

Ankara Sanayi Odası (ASO) 62. Kuruluş Yılı Ödül Tö­reni, ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın ev sahipliğinde, Cumhur­başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bir­liği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar­cıklıoğlu’nun katılımıyla gerçek­leşti.

Törende, ihracat, istihdam, kârlılık, Ar-Ge ve yenilik, ikiz dö­nüşüm kategorilerinde toplam 28 firma ödüllendirildi. Törende ko­nuşan Başkan Ardıç, günümüzde dünya ekonomisinde yeni bir re­kabet dili yazıldığını belirtti.

Başkan Ardıç, “Bu dilin kelime­leri güçlü: Verimlilik, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yenilikçilik ve ni­telikli iş gücü. Bu yarışta ülkemi­zin potansiyeli yüksek; ama itiraf etmeliyiz ki bazı virajları yeterin­ce hızlı dönemiyoruz. Yapısal bir rekabet sorunumuz var.

Bu tablo­yu yalnızca kamuya bağlamak da kolaycılık olur. Özeleştiri yapma­nın da zamanı: Yenilikçilik kapasi­temiz sınırlı, verimlilik artışımız yeterince hızlı değil, Ar-Ge’den ürüne ve ihracata giden köprümüz yeterince güçlü değil, İş yapma or­tamındaki belirsizlikler yük oluş­turuyor. Ama işte bugün verece­ğimiz ödüller, bu tabloyu değişti­rebileceğimizi gösteren en somut örneklerdir” dedi.

“Verimlilik olmadan kârlılık olmaz”

“İçinde bulunduğumuz yılda 16 milyar doları aşmasını beklediği­miz ihracatımızla Ankara olarak Türkiye’nin gerçek üretim ve tek­noloji üssü konumumuzu her ge­çen gün güçlendiriyoruz” ifadele­rini kullanan Ardıç, “Kârlılık bugün yalnızca iyi satış yapmanın değil; verimli üretimin, doğru planlama­nın, ölçek büyütmenin ve piyasayı doğru okumanın sonucudur” diye konuştu. Başkan Ardıç, “Verimli­lik olmadan kârlılık olmaz, rekabet olmaz, ihracat büyümez” yorumu yaptı.

ASO Teknoloji Üssü’nün te­melini 2026 yılı içinde atacakla­rını ve hızla faaliyete geçirecekle­rini belirten Başkan Ardıç, Cum­hurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a bu projeye verdiği destek­ten dolayı teşekkür etti. Başkan Ar­dıç, ASO’nun bir diğer vizyon proje­si Ankara Serbest Bölge’yi de Cum­hurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın destekleri ve yönlendirmeleriyle en kısa sürede kurarak, Ankara’nın uluslararası ticarete entegrasyonu­nu artıracaklarını söyledi.

TOBB: Ankara her alanda adından söz ettiriyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Ankara’nın sanayinin, bilimin, yazılımın, teknolojinin ve inovasyonun da başkenti olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası ile birlikte Ankara’nın savunma sanayisinden sağlık teknolojilerine, iş ve inşaat makinelerinden yüksek teknolojili üretime kadar her alanda adından söz ettiren, dünyanın her köşesine ihracat yapan bir konuma yükseldiğini belirtti.