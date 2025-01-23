Yeşil dönüşüm için uluslararası adımlar...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı’na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu' kapsamında sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030 yılına kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlamak üzere önemli bir adım attık” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lider olduğunu kaydetti. Ayrıca; ticari araç, güneş paneli ve beyaz eşya üretiminde Avrupa’da lider olduğunu ifade etti.

300 milyon Euro finansman desteği

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” ve "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" hakkında da bilgi verdi.

700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayiciler, KOBİ'ler ve yeşil teknoloji girişimlerine kazandırdıklarını ifade eden Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu' kapsamında sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030 yılına kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlamak üzere önemli bir adım attık.

Firmalarımız ve kamu kuruluşlarımızın dijital dönüşümünde ihtiyaç duyduğumuz uluslararası bilgi birikimi ve altyapılara erişim imkanı sunan ‘Dijital Avrupa Programı’na katıldık.

Program kapsamında ülkemiz sanayisinin, KOBİ’lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünde önemli rol üstlenecek 5 konsorsiyum ‘Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri’ ağına dahil oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğinde 300 milyon avro finansman desteğini KOBİ’lerimizin gerçekleştireceği dijital dönüşüm projelerine sunuyoruz. Ülkemizin sahip olduğu imkanları ve kaynakları, sanayimizin ikiz dönüşümü için milli seferberlik ruhuyla harekete geçiriyoruz.”

7 milyar Dolar'ı aşan yatırımlar

Bakan Kacır, sanayinin yalın ve dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik eden model fabrikaların sayısını 10'a yükselttiklerini belirterek, kurulum çalışmaları devam eden 5 yeni model fabrikayla tesislerin sayısının 15'e çıkacağını kaydetti.

Türkiye’nin 2002’de 10,3 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatının geçtiğimiz yıl 101,2 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz yıl çıktığımız Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı'na gerçekleştirilen toplam 315 milyar lira yatırım tutarına sahip 372 kesin başvurunun değerlendirme sürecine de başladık. Dış ticaret açığımızın yüzde 85’ini oluşturan 284 ürünün ülkemizde üretimi için uygun koşullarda finansman sağlayan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programımızda toplam yatırım büyüklüğü 291 milyar lirayı aşan 43 projenin işlemlerini tamamladık.

Henüz birkaç ay evvel Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programımızla kısa sürede elektrikli araç, güneş hücresi, rüzgar türbini gibi stratejik alanlarda toplam büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik.”

"Anadolu daha fazla sanayileşmek istiyor"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de son 5 yılda Anadolu’da 66 yeni organize sanayi bölgesi kurulduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı:

“Anadolu’yu sanayileştirmek, sadece tarım ekonomisiyle değil, aynı zamanda sanayi üretimi ile büyüyen, dünya ile rekabet eden bir Türkiye inşa etmek demektir. Özellikle son 5 yılda dünyada yaşanan salgınlar, savaşlar, ekonomik ve siyasal krizler hepimizi zorlu bir sınava tabi tuttu.

Anadolu tüm zorlukları aşarak, sanayileşme mücadelesini sürdürdü. Son 5 yılda Anadolu’da 66 yeni organize sanayi bölgemiz kuruldu. Bu da gösteriyor ki Anadolu daha fazla sanayileşmek, daha fazla üretmek istiyor”