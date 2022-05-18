Yeşil Mutabakat süreci mercek altına alınıyor

Yeni webinarımızda, Türkiye’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan “Türk Firmaları Yeşil Dönüşüme Ne Kadar Hazır? Sınırda Karbon Düzenlemesi Kapsamındaki Sektörlerin Yeşil Mutabakat’a Hazırlık Görünümleri” isimli raporun lansmanını, değerli katılımcılarımızın katkılarıyla gerçekleştireceğiz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak olan etkinlikte AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi’nden ilk etapta etkilenmesi beklenen demir-çelik, çimento ve alüminyum sektörlerinin yeşil dönüşüme hazırlık düzeylerini inceleyen raporun sonuçları TEPAV Kurucu Direktörü Dr. Güven Sak tarafından açıklanacak.



İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri Dr. Çiğdem Nas ve GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan da raporun çıktıları üzerinden görüşlerini paylaşarak bu sürecin doğru yönetilmesi konusunda iş dünyasına önemli ipuçları sunacak.

23 Mayıs Pazartesi saat 16:00’da başlayacak etkinliğe https://www.dunyawebinar.com üzerinden kayıt olunarak katılım sağlanabilecek ve sorular iletilebilecek.