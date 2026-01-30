Yıldırım: 2026 yılı denge sabır ve istikrar yılı olacak

Toplantıda meclis üyeleri­ni bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldı­rım, yaptığı konuşmada küresel ekonomide yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, “Son iki yıldır dünyada küreselleşmenin yok olmaya başladığı aşikâr. Koru­macılığın, ticaret savaşlarının ve jeopolitik risklerin belirlediği yeni bir düzen oluşmaya başla­dı. Özellikle 2025 yılı, ABD’nin uyguladığı gümrük vergileriyle birlikte ticaret politikalarındaki belirsizliğin tarihi zirvelere çık­tığı bir yıl oldu” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika başlıkla­rında yaptığı açıklamaların bu tabloyu daha da sertleştirdiği­ni belirten Yıldırım; Venezu­ela, İran, Suriye ve Grönland üzerinden verilen mesajların, dünya siyasetinin hâlâ enerji, güvenlik ve güç rekabeti ekse­ninde şekillendiğini açıkça or­taya koyduğunu, bu açıklamala­rın küresel enerji piyasalarını, bölgesel dengeleri ve müttefik­lik ilişkilerini doğrudan etkile­diğini söyledi.

Türkiye için stratejik yaklaşım her zamankinden daha kıymetli

Bu gelişmelerin Türkiye açı­sından çok boyutlu değerlendi­rilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: “Kü­resel ölçekte verilen her sert mesaj, enerjiden güvenliğe, tica­retten diplomasiye kadar Tür­kiye’nin denge siyasetini daha da kritik hâle getiriyor.

Bu ne­denle Türkiye için soğukkanlı, çok yönlü ve stratejik bir yakla­şım her zamankinden daha kıy­metlidir. Değişen dünya denge­leri, Türkiye’nin pazarlık gücü­nü ve etki alanını artırmaktadır. Korumacılık ve jeopolitik risk­ler nedeniyle üretimin yakın ve müttefik coğrafyalara kayması; coğrafi konumu ve sanayi altya­pısıyla Türkiye’yi küresel tica­rette öne çıkaran bir unsur hâli­ne getirmektedir. Ancak bu fır­satların değerlendirilebilmesi için; içeride rekabetçi, öngörü­lebilir ve istikrarlı bir iktisadi zemin, dışarıda ise etkili ve çok yönlü bir dış ekonomik strateji gerekmektedir.”

2026 yılına ilişkin değerlen­dirmelerde de bulunan Yıldı­rım, “Önümüzdeki yıl yüksek büyüme beklentilerinden zi­yade denge, sabır ve istikrar yı­lı olarak karşımızda durmak­tadır. Riskler vardır ancak Türkiye’nin coğrafi konumu, sa­nayi altyapısı ve üretim kapasi­tesi yeni küresel düzende önem­li bir avantaj sunmaktadır” diye ekledi.