Yıldırım: 2026 yılı denge sabır ve istikrar yılı olacak
Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur Başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı konuşmada küresel ekonomide yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, “Son iki yıldır dünyada küreselleşmenin yok olmaya başladığı aşikâr. Korumacılığın, ticaret savaşlarının ve jeopolitik risklerin belirlediği yeni bir düzen oluşmaya başladı. Özellikle 2025 yılı, ABD’nin uyguladığı gümrük vergileriyle birlikte ticaret politikalarındaki belirsizliğin tarihi zirvelere çıktığı bir yıl oldu” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika başlıklarında yaptığı açıklamaların bu tabloyu daha da sertleştirdiğini belirten Yıldırım; Venezuela, İran, Suriye ve Grönland üzerinden verilen mesajların, dünya siyasetinin hâlâ enerji, güvenlik ve güç rekabeti ekseninde şekillendiğini açıkça ortaya koyduğunu, bu açıklamaların küresel enerji piyasalarını, bölgesel dengeleri ve müttefiklik ilişkilerini doğrudan etkilediğini söyledi.
Türkiye için stratejik yaklaşım her zamankinden daha kıymetli
Bu gelişmelerin Türkiye açısından çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: “Küresel ölçekte verilen her sert mesaj, enerjiden güvenliğe, ticaretten diplomasiye kadar Türkiye’nin denge siyasetini daha da kritik hâle getiriyor.
Bu nedenle Türkiye için soğukkanlı, çok yönlü ve stratejik bir yaklaşım her zamankinden daha kıymetlidir. Değişen dünya dengeleri, Türkiye’nin pazarlık gücünü ve etki alanını artırmaktadır. Korumacılık ve jeopolitik riskler nedeniyle üretimin yakın ve müttefik coğrafyalara kayması; coğrafi konumu ve sanayi altyapısıyla Türkiye’yi küresel ticarette öne çıkaran bir unsur hâline getirmektedir. Ancak bu fırsatların değerlendirilebilmesi için; içeride rekabetçi, öngörülebilir ve istikrarlı bir iktisadi zemin, dışarıda ise etkili ve çok yönlü bir dış ekonomik strateji gerekmektedir.”
2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldırım, “Önümüzdeki yıl yüksek büyüme beklentilerinden ziyade denge, sabır ve istikrar yılı olarak karşımızda durmaktadır. Riskler vardır ancak Türkiye’nin coğrafi konumu, sanayi altyapısı ve üretim kapasitesi yeni küresel düzende önemli bir avantaj sunmaktadır” diye ekledi.