Yıldırım: Gaziantep, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü

Toplantıda GTO’nun aralık ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yö­netim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, küresel, ulusal ve yerel ekonomiye ilişkin değerlendir­melerde bulundu. Gaziantep’in Türkiye ekonomik büyümesine en fazla katkı sağlayan dördün­cü il olduğunu belirten Yıldırım, “2024 verileri, şehrimizin hızla toparlandığını ve yeniden üre­time döndüğünü açıkça gösteri­yor” ifadelerini kullandı.

Çin, devlet destekli bir imalat gücü

Yıldırım, TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı il bazlı GS­YH verilerine dayanarak şu bil­gileri paylaştı: “TÜİK verileri­ne göre 2024 yılında Gaziantep ekonomisi reel olarak yüzde 8,2 büyümüştür. Bu oran, Türkiye ortalaması olan yüzde 3,3’ün ol­dukça üzerindedir. 2023 yılında yaşanan yüzde 1,4’lük daralma, ekonomik tercihlerden değil; 6 Şubat depremlerinin üretim, ti­caret ve lojistik üzerindeki doğ­rudan etkilerinden kaynak­lanmıştır. Bugün Gaziantep, Türkiye’nin en büyük 10 il eko­nomisinden biri konumundadır. Sanayisi, ticareti ve ihracat gü­cüyle ülke ekonomisine yön ve­ren şehirler arasında yer almak­tadır. Nitekim 2024 yılında Ga­ziantep, Türkiye büyümesine en fazla katkı sağlayan dördüncü il olmuştur.”

Ekonominin küresel dina­mikler üzerinden de değerlendi­rilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, Çin ekonomisinin kü­resel tedarik zincirleri üzerin­deki etkilerine dikkat çekti.

“Çin, artık yalnızca düşük ma­liyetli bir üretici değil; devlet destekli, ölçekli, sübvansiyon­lu ve stratejik bir imalat gücü­dür” diyen Yıldırım, şu değer­lendirmelerde bulundu: “Çin 2024 yılında 992 milyar dolarlık mal ticaret fazlası verdi. Bu so­nuç tesadüf değil. Çünkü sana­yiye yönlendirilen ucuz ve uzun vadeli krediler var. Vergi, arsa ve enerji destekleri var. Kamu alımlarıyla büyütülen bir üre­tim modeli var. Sonuç ortada. Güneş panelinden bataryaya, elektrikli araçtan çeliğe kadar pek çok alanda, dünya talebinin üzerinde bir kapasite oluştu. Bu yapıda şirketlerin kâr etmesi bi­le şart değil. Asıl güç, küresel pi­yasalarda fiyat belirleyebilmek.”