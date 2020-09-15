Yıldız Holding, Stevie Awards’ta iki ödül kazandı

15 Eylül 2020

Yıldız Holding, her yıl 'İnsan Kaynakları' alanındaki uygulamalarıyla tüm dünyadan yüzlerce şirketin değerlendirmeye alındığı Stevie Awards’ta “Örnek İşveren Kategorisi: En İyi COVID Aksiyonu” ve “İK Dijitalleşmesi: İnsan Kaynakları Başarı Ödülü” kategorilerinde iki ödül birden kazandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, Yıldız Holding’in dijitalleşme alanında işveren markası algısına katkı sağlayan başarılı uygulamalarının alınan ödüllerle bir kez daha tescillendiğini söyledi.

Dijitalleşmeyle birlikte gelen değişkenlik ve hızın özellikle pandemi sürecinde büyük ivme kazandığına dikkat çeken Aydın, "Bu dönemde yeni normale uygun uzaktan çalışma modellerini hızla devreye aldık. Çalışanlarımızın sadece fiziksel sağlığını korumayı değil, mutluluklarını ve motivasyonlarını artırmayı da hedefleyerek birçok yeni uygulama ve dijital ilk’i hayata geçirdik. ‘Seninle Daha Parlak’ mottosuyla yürüttüğümüz ‘Job@YıldızHolding’ genç yetenek programımızı bu sene ‘Virtual JOB Experience’ adıyla ilk kez online platforma taşıdık. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.