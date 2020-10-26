Yıldız Holding'in stratejik dönüşümüne Melih Yalçın liderlik edecek

26 Ekim 2020

Yıldız Holding, yaptığı açıklama ile Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı’na Melih Yalçın'ın getirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Türkiye’de ve yurt dışında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde 19 yıllık deneyimi olan Melih Yalçın, Yıldız Holding’in önümüzdeki dönem stratejik dönüşüm ve gelecek planlamalarına liderlik edecek. Grubun yeni iş fırsatlarının ve sürdürülebilir büyüme odaklı yatırımlarının hayata geçirilmesinden de sorumlu olacak Yalçın, aynı zamanda Yıldız Holding portföyüne değer katacak organik ve inorganik genişleme ve portföy çeşitlendirme süreçlerini de yönetecek.

“Melih Yalçın kurumsal vizyonumuza önemli katkılar sağlayacak”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Yıldız Holding birçok ülkede ve sektörde faaliyet gösteren global bir Türk şirketi olarak, uzun yıllardır başarılı bir iş modeli ortaya koyuyor. Bu başarının arkasında değerli takım arkadaşlarımız var. Bugüne kadar çalıştığı kurumların stratejik kurumsal dönüşüm projelerine başarıyla liderlik eden Melih Yalçın’ın önümüzdeki dönemde Yıldız Holding’in gerek ulusal gerekse uluslararası vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.” dedi.