'Yılın bankacılık şirketi', Alternatif Bank

14 Eylül 2020

Alternatif Bank, Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında iki farklı kategoride altın ve bronz ödül aldığını duyurdu.

Konuyla ilişkin yapılan açıklamaya göre altın ödüle, yetkin insan kaynağıyla ortaya koyduğu finansal performans, dijitalleşme alanında yaptığı çalışmalar, ürün ve hizmetleriyle yarattığı müşteri memnuniyeti sayesinde layık görülen Alternatif Bank, pandemi döneminde başta çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruma adaklı hayata geçirdiği uygulamalarıyla da bronz ödül aldı.

Ödüllerle ilgili değerlendirme yapan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, uluslararası saygınlığı olan organizasyonlardan alınan ödüllerin motivasyon kaynağı olmasının yanında ortaya koydukları işlerle doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Geçen yıl, yılın şirketi listesine bronz ödülle girdiklerini hatırlatan Gür, şunları aktardı: "Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımız doğrultusunda müşteri deneyimini her geçen gün daha yukarı taşımak için ciddi efor sergiliyoruz. Aradan geçen bir yılda da önemli bir gelişim gösterdik. Yetkin insan kaynağımızla ortaya koyduğumuz güçlü finansal performansın, dijital dönüşüm hamlemizin, değişime hızla adapte olan çevik yapımızın ve hizmetlerimizin müşterilerimizde yarattığı memnuniyetin altın ödüle layık görülmemizde önemli bir katkısı olduğuna inanıyorum. Bu sonuç aynı zamanda son yıllarda gerçekleştirdiğimiz başarılı dönüşümün takdir edilmesi açısından da bizim için oldukça değerli bir gelişme oldu. Ayrıca benzerini hiç yaşamadığımız pandemi gibi olağanüstü bir dönemde, başta çalışanlarımız ve müşterilerimiz olmak üzere hayata geçirdiğimiz ve sektörümüze örnek olan önemli uygulamalarımızın da ödülle taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin yol arkadaşı olarak işlerine ve birikimlerine değer katacak çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek teveccühlerine layık olmaya devam edeceğiz.”