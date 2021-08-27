Yılın Başarılı Ekonomisti Ödülü, Tezcan Karakuş'un

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “Türkiye’nin Enleri Zirvesi”, LifePark İstanbul’da 24 Ağustos’ta gerçekleşti. İş, ekonomi, siyaset, cemiyet ve medya dünyasından tanınan birçok kişinin katıldığı ödül töreninde “Yeşil Türkiye” mottosu ile başlatılan “Türkiye’nin En’leri” ormanı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ödül alan her marka adına 100 fidan Manavgat’ta toprağa dikilecek.

Törende konuşan protokol onur konuğu UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, kadın erkek fırsat eşitliğine dikkat çekti.

Yılın Başarılı Ekonomisti Ödülü’nü Tezcan Karakuş aldı

TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu Genel Sekreteri Tezcan Karakuş, kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılmasına yaptığı katkılardan dolayı “Yılın Başarılı Ekonomisti” ödülüne layık görüldü.

Tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin en aza indirilmesi için sivil toplum kuruluşları olarak kamu ile işbirliği içinde çalıştıklarını söyleyen Tezcan Karakuş, “Ekonomimizin daha hızlı toparlanması, ülkemizin refahının artırılması yolunda devletimize her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize düşen sorumluluğun ve görevlerin bilincindeyiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da bunları yerine getirmek için her türlü çabayı göstereceğiz.” diye konuştu.

Zirvede ödül alanlar şöyle:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığına Katkı Ödülü: Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı)

Türkiye'nin Başarılı Kadın Girişimcisi Ödülü: Ayşin Erdem (Dinamik Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı)

Uluslararası Başarı Ödülü: Nilofar Alıshahı

Türkiye'nin Başarılı Hukuk Danışmanlık Markası: SMR Hukuk

Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Güzellik Merkezi: Sibel Sucularlı Beauty Studio

Türkiye'nin En İyi Çıkış Yapan Markası Ödülü: Bitexen

Türkiye'nin En “İnovatif Haberleşme Teknolojisi Üreten” Firması: Ulak Haberleşme A.Ş.

Yılın Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü: DFDS

Kamu ile STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Arttırılmasında Yaptığı Katkılardan Dolayı "Yılın Başarılı Ekonomisti": Tezcan Karakuş (TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu Genel Sekreteri)

Yılın Gençlere Işık Tutan İş Dünyası Derneği: GYİAD

Türkiye'nin Başarılı Güzellik Sanatçısı Ödülü: Nuray Özkan

Dünyaya Açılan Yılın En İyi Markası: Fatima 1932

Yılın En Hızlı Büyüyen Lojistik Firması: Sarp İntermodal

Ağız ve Diş Sağlığı Alanında Etik ve Başarı Ödülü: Dt. Sonay Öztan Gökhan

Medikal Estetik Alanında Etik ve Başarı Ödülü: Dr. Sevgi ekiyor

Yılın Başarılı Kişiye Özel Gömlek Tasarım Markası: Le Guen

Yılın En İyi Espor Kulübü: Fastpay Wildcats

Yılın Girişimci İş Adamı: Burak Aydın

Yılın Başarılı Zayıflama Destek İçeceği: Ravelli Fit

Yılın En Başarılı Dibek Kahve Markası Ödülü: Artuk Bey

Çevre Alanında Sivil Toplum Kuruluşu Başarı Ödülü: İstanbul Çevre Konseyi Federasyonu (İSTÇEF)

Yılın Başarılı Açık Hava Reklam Firması: Reklam Area

Yılın Başarılı Davet ve Etkinlik Mekanları Zinciri Ödülü: Life Park

Yılın Başarılı Uluslararası Altın Resim Tasarımcısı Ödülü: Çiğdem Can Bakış

Yılın Başarılı Organizasyon Firması: By Mustafa

Yılın Başarılı Kurumsal Yat Kiralama Markası Ödülü: Denden Yatçılık

Yılın Başarılı Etkinlik Fotoğraf Ajansı: Ajans Portre

Yılın Başarılı Tartışma Programcısı Ödülü: Ahmet Hakan (CNN TÜRK Tarafsız Bölge)

Yılın Başarılı Tartışma Programı Sunucusu Ödülü: Göksu Öngören Özgür (CNN TÜRK Ne Oluyor)

Yılın Başarılı Haber Ajansı: Demirören Haber Ajansı

Yılın Başarılı Haber Kuşağı Sunucusu: Başak Şengül (CNN Haber Kuşağı Günlük Programı)

Yılın Başarılı Magazin Programı Ödülü: Magazin D

Yılın Başarılı Kurumsal İletişim Yöneticisi Ödülü: Ferda Serbest Pala

Yılın Başarılı Ana Haber Programı Ödülü: SHOW Ana Haber

Yılın Başarılı Erkek Tv Muhabiri Ödülü: Serhat Alaattinoğlu (SHOW TV)

Yılın Başarılı Kadın Tv Muhabiri Ödülü: Meltem Bozbeyoğlu (SHOW TV)

Yılın Başarılı Sabah Haber Kuşağı Sunucusu: Duygu Kaya (HABERTÜRK)

Yılın Başarılı Gündüz Haber Kuşağı Sunucusu: Gözde Özyürek (ÜLKE TV)

Yılın Başarılı Kadın Hafta Sonu Ana Haber Sunucusu Ödülü: Hülya Yürekli Seloni

Yılın Başarılı Erkek TV Muhabiri Ödülü: İbrahim Konar (KANAL D)

Yılın Başarılı Kadın Ekonomi Programı Sunucusu: Perihan Tantuğ

Yılın Başarılı Kadın Haber Spikeri: Gülden Kalecik Demirtaş (TGRT)

Yılın Başarılı Kadın Gazete Muhabiri Ödülü: Çiğdem Yılmaz (Milliyet)

Yılın Başarılı Cemiyet Dergisi Ödülü: Klass Magazin

Yılın En İyi Youtube Programı Ödülü: Klass TV-Kitap Kurdu

Yılın Başarılı Müzik Eğlence Kanalları Ödülü: NR1 Medya Grubu

Yılın Başarılı Siyaset Programcısı Ödülü: Pınar Işık Asdor