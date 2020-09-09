Yöre, ABD ve Kanada'da payını artıracak, Rusya'ya giriş yapacak

09 Eylül 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL

Zeytin, peynir ve kahvaltılık gurme ürünleri alanında 100'e yakın tescilli markasıyla üretim yapan Yöre Grup, markaları bünyesinde yer alan ürünleri 60 ülkeye ihraç ediyor. İhracat pazarları arasında Avustralya, ABD, Kanada, AB, Orta Asya’nın yanı sıra Ortadoğu ülkelerinin yer aldığını kaydeden Yöre Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keskin, “Özellikle Kanada ve ABD'de daha fazla aktif olacağız. Yine Avrupa ve Orta Asya pazarına odaklanacağız. Yeni dönemde hedef pazar olarak Rusya’ya giriş yapmayı hedefliyoruz. Pandemi sonrası yurt dışından talep arttı. Yıl sonunda ihracatta hedefimizin yüzde 20 üstünde büyüme bekliyoruz. Bu yıl ihracatta 5 milyon Euro hedefliyoruz” dedi.

Yıllık büyümelerinin yüzde 25 bandında bulunduğunu ifade eden Keskin, pandeminin gıda sektörüne olumlu yansımasıyla bu yılın ilk 6 ayında satışlarının artığını aktardı. Pandemide büyümelerine ilaveten yüzde 15 bir büyüme yakaladıklarını söyleyen Keskin, “İkinci altı aydan sonra insanların büyük şehirlerden ayrılmasıyla birlikte ciroda kayıplar yaşadık. Kazanılan yüzde 15 büyümeyi yıl ortalaması olarak hesaplandığında yüzde 5 ile 10 arasında ek bir büyüme bekliyoruz. İhracatta ise yüzde 20’ye yakın bir ivme kazandık" şeklinde konuştu. Keskin, “2019 yılında üretim kapasitemizin yüzde 70’ini kullandık. Geçen yıl yaptığımız kapasite artışıyla bu yıl yüzde 55’ini kullanıyoruz. 2021’de bu kapasitemizin yüzde 80’ini kullanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Üç ayrı tesiste üretim yapıyor

Yurt içinde 50 distribütör bayii ağlarının bulunduğunu dile getiren Keskin, bununla beraber Peynirci Baba kahvaltılık marketleri adı altında da Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere 12 ilde 110 perakende zincir ağlarının bulunduğunu iletti. Gemlik zeytin ve turşu tesislerinde kahvaltılık gurme ürünleri, Kartepe tesislerinde süt ve süt ürünleri ve Çanakkale tesislerinde ise peynir üretimi yaptıklarını bilgisini veren Keskin, “100'e yakın tescilli markamızın 20'sini aktif olarak pazarda yer alıyor. Yöre markamız amiral gemimiz olarak yer alıyor. Bunun dışında Sosero ve Ünlü markamız bulunuyor. Bununla beraber zeytinyağında Ulubahçe, zeytinde Şah, tereyağında Yeşil Akçabat, peynirde Peyşah, içecek ve tatlı gruplarında ise Doyca markamız bulunuyor. Group bünyemizde bin 400 kişiyi istihdam ediyoruz” diye konuştu.

Firmalarının günlük 130 ton süt işleme kapasitesi bulunduğunu bildiren Keskin, “Çanakkale’deki işletmemizde koyun, keçi, klasik ezine peyniri, tarkya lüks kaşarı, inek kaşarı ve tulum üretiyoruz. Kocaeli'deki fabrikamızda da yoğurt, ayran, süzme yoğurt, günlük kaymak ve taze ürün gruplarını üretiyoruz” bilgisini verdi.

Zeytinde alanında ise yıllık 10 bin ton depolama ve paketleme kapasitelerinin bulunduğunu aktaran Keskin, “Gemlik fabrikamız bunun yanında Bursa Orhangazi’de zeytin tatlandırma havuzlarımız var. Aynı zamanda Manisa Akhisar'da da yarı mamul işleme depolarımız bulunuyor. Marina edilmiş gurme ürünlerin yanı sıra 700 çeşit ürün üretiyoruz” açıklamasında bulundu.

Ar-Ge ile her yıl 5 ürün geliştiriyor

Ar-Ge çalışmalarıyla her yıl ürün portföylerine en az 5 ürün ilave ettiklerine vurgu yapan Keskin, “En son Ar-Ge çalışmaları sonucu pazara sunduğumuz gril mantar oldu. Mantarı fermantasyon yaptıktan sonra ızgara yapıyoruz. Belirli soslarla destekleyip yeme haline getiriyoruz. Bu ürünümüz ihracat pazarlarımızda ciddi bir ilgi de gördü. Bunun dışında Balkan sosu olarak Lutenitsa yer alıyor. Bu sezonun ilk yarısında iki farklı ürünü portföyümüze eklemiş olduk” dedi.