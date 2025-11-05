Yorgancılar: İhracatçı pazar kaybetmemek için zararına mal satıyor

Özlem SARSIN

Gelinen noktada pek çok ihracatçının malını zararına sattığını da dile getiren Yorgancılar, sanayicinin pazar kaybetmemek için zararına mal satmayı göze aldığını vurguladı.

“Faiz rakamları yetersiz düştü”

Açıklanan enflasyon oranlarının yüksek seyretmesinin politika faiz oranlarındaki gerekli düşüşün önünde engel oluşturduğunu belirten Yorgancılar, “Ben politika faiz oranlarında 200 puan gerileme bekliyordum ama 100 puan düştü. Faiz rakamlarında yetersiz bir düşüş oldu” dedi. “Üretim yoksa kalkınmak hayaldir” diyen Yorgancılar, Türkiye’de desteklenmesi gereken en önemli alanın sanayici olduğunu söyleyerek, “Üretimden başka çıkış noktamız yok.

Türkiye’de desteklenmesi gereken en önemli yer sanayici. Üretimi desteklerseniz büyümeye olumlu yansır. PMI endeksine bakıyoruz. Bizim için de çok önemli. 50’nin altına indiğinizde orada üretimle ilgili çanlar çalmaya başlıyor demektir. Üretimin desteklenerek PMI endeksimizin 50’nin üzerine çıkarılması için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Çin, Rusya ve Hindistan’ın hep yüzde 50’nin üzerinde” dedi.

“Kredi faizlerinin gerilemesi için mevduat faizleri düşmeli”

Ekonomik değerlendirme anketinden bahseden Yorgancılar, 2025 yılının ikinci yarısı için üyelerin en çok yüksek kredi faizlerinin devamı ve kur baskısı, iç ve dış talepte daralma, jeopolitik risk ve maliyetlerdeki artışlardan memnun olmadıklarını ifade etti. Politika faizinin 40.5 olduğu bir ortamda bankaların bunun altında bir faiz oranıyla piyasaya kredi faizi vermesinin mümkün olmadığı belirten Yorgancılar, kredi faizlerinin gerilemesi için mevduat faizlerinin düşmesi gerektiğini söyledi.

