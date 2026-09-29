Zayıflama hapında 2,6 milyar dolarlık Çin hamlesi

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Zayıflama ilacı pazarındaki rekabet yeni bir milyar dolarlık anlaşmayla büyüdü. Novo Nordisk, Çinli ilaç şirketi Hengrui Pharma’nın geliştirdiği deneysel HRS-1596 için lisans anlaşması imzaladı.

Anlaşmanın toplam potansiyel değeri 2,6 milyar dolara kadar çıkabilecek. Novo Nordisk, ilk aşamada Hengrui Pharma’ya 300 milyon dolar peşin ödeme yapacak.

Kalan tutar ise ilacın geliştirme, düzenleyici onay ve ticari hedeflere ulaşmasına bağlı olarak yapılacak ödemelerden oluşacak.

Haftada bir alınan hap hedefleniyor

HRS-1596, GLP-1 ve GIP reseptörlerini aynı anda hedefleyen deneysel bir ilaç adayı.

İlacın en dikkat çekici özelliği ise haftada bir kez ağızdan kullanılabilecek şekilde geliştirilmesi.

Hengrui Pharma, HRS-1596’nın iştahı azaltma, insülin salgısını artırma ve insülin duyarlılığını geliştirme mekanizmaları üzerinden kilo kaybı ve kan şekeri kontrolünü hedeflediğini açıkladı.

İlaç henüz erken aşamada bulunuyor. Hengrui Pharma, Çin’de kilo yönetimi ve tip 2 diyabet tedavisi için faz 1 klinik çalışmalara başlama izni aldı.

Çin dışındaki haklar Novo Nordisk’e geçiyor

Anlaşma kapsamında Novo Nordisk, HRS-1596’nın Çin ana karası, Hong Kong, Makao ve Tayvan dışındaki ülkelerde geliştirme, üretim ve satış haklarını elde edecek.

Hengrui Pharma ise anlaşma kapsamındaki bölgelerde yapılacak gelecekteki satışlardan ayrıca pay alabilecek.

Novo Nordisk’in ilacı küresel klinik çalışmalara taşıması planlanıyor. Ancak bu çalışmaların başlayacağı tarih henüz açıklanmadı.

300 milyon dolar peşin ödenecek

Toplam 2,6 milyar dolarlık potansiyel anlaşmanın 300 milyon dolarlık bölümü sözleşmenin tamamlanmasının ardından peşin ödenecek.

Buna ek olarak Hengrui Pharma, geliştirme, ruhsatlandırma ve satış hedeflerine bağlı olarak 2,3 milyar dolara kadar ek ödeme almaya hak kazanabilecek.

İşlemin gerekli rekabet izinlerinin alınmasının ardından 2026’nın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Zayıflama ilacında rekabet haplara kayıyor

Novo Nordisk’in yeni anlaşması, zayıflama ilaçlarındaki rekabetin enjeksiyonlardan ağızdan alınabilen tedavilere doğru genişlediği bir dönemde geldi.

Şirketlerin hedefi, iğne kullanmak istemeyen hastalara daha kolay uygulanabilecek alternatifler sunmak.

Haftada bir kullanılan oral bir ilacın geliştirilebilmesi halinde doz sıklığı mevcut günlük ağızdan tedavilere göre önemli ölçüde azalabilecek.

Novo Nordisk de son dönemde obezite ve diyabet alanındaki ilaç geliştirme hattını özellikle ağızdan kullanılan yeni nesil tedavilerle genişletmeye çalışıyor.

Çin ilaç şirketleri küresel yarışta öne çıkıyor

Anlaşma aynı zamanda Çinli biyoteknoloji ve ilaç şirketlerinin küresel ilaç geliştirme yarışındaki artan ağırlığını gösteriyor.

Büyük Batılı ilaç şirketleri son dönemde Çin’de geliştirilen erken aşama ilaçların küresel hakları için milyarlarca dolarlık lisans anlaşmalarına yöneliyor.

Hengrui Pharma da son yıllarda geliştirdiği ilaç adayları için çok sayıda uluslararası ortaklık kurarken HRS-1596 anlaşması şirketin obezite ve metabolik hastalıklar alanındaki en büyük uluslararası hamlelerinden biri oldu.