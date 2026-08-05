Zayıflama ilacı devinde kâr düştü, hisseler sarsıldı

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Novo Nordisk, zayıflama ilacı pazarındaki büyümeye rağmen kârlılıkta baskı yaşadı. Şirketin ikinci çeyrek sonuçlarında satışlar artarken net kâr geriledi, bilanço sonrası hisselerde sert satış görüldü.

Wegovy ve Ozempic ile son yılların en dikkat çeken ilaç şirketlerinden biri haline gelen Danimarkalı dev, yatırımcının yüksek beklentisini bu kez tam karşılayamadı. Özellikle zayıflama tedavisinde artan rekabet ve ürün karmasındaki baskı, sonuçların ardından piyasanın odağına yerleşti.

Satış arttı, net kâr geriledi

Şirketin düzeltilmiş satışları ikinci çeyrekte yüzde 7 artarak 78,49 milyar Danimarka kronuna yükseldi. Buna karşılık net kâr yüzde 21 düşüşle 20,99 milyar Danimarka kronuna geriledi.

İlk bakışta ciro tarafındaki artış güçlü görünse de yatırımcıların asıl dikkat kesildiği başlık kârlılık oldu. Satış büyümesinin kâra aynı ölçüde yansımaması, şirketin marjlarında baskının sürdüğüne işaret etti.

Hisseler sert tepki verdi

Bilançonun ardından Novo Nordisk hisseleri yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Piyasadaki sert tepki, yatırımcıların yalnızca açıklanan rakamlara değil, zayıflama ilacı pazarındaki rekabet dengesine de odaklandığını gösterdi.

Son dönemde piyasada en çok konuşulan başlıklardan biri, Novo Nordisk ile Eli Lilly arasındaki mücadele olmuştu. Özellikle kilo verme ilaçlarında hızlanan yarış, şirketlerin büyüme rakamları kadar kârlılık kalitesini de daha önemli hale getirdi.

5 milyon reçete beklentiyi kurtarmadı

Şirketin ağızdan alınan Wegovy ürünü yılın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Ocak ayındaki lansmandan bu yana bu ürün için 5 milyondan fazla reçete yazıldığı belirtiliyor.

Ancak bu güçlü ilgiye rağmen yatırımcı tarafında beklenen rahatlama oluşmadı. Piyasa, reçete sayısındaki yükselişi olumlu görse de bunun satış kalitesi ve kârlılık üzerindeki etkisinin henüz yeterince güçlü olmadığını düşündü.

Bu tablo, sağlık sektöründe yüksek hacmin tek başına yeterli olmadığını bir kez daha gösterdi. Özellikle zayıflama ilacı gibi büyümenin çok hızlı olduğu alanlarda, yatırımcı artık yalnızca talebe değil, talebin kâra ne kadar dönüştüğüne bakıyor.

Rekabet baskısı büyüyor

Zayıflama ilacı pazarında rekabet her geçen çeyrek daha da sertleşiyor. Novo Nordisk’in güçlü ürün portföyüne rağmen Eli Lilly’nin artan etkisi, fiyatlama ve büyüme beklentileri üzerinde baskı yaratıyor.

Enjeksiyonlu Wegovy satışlarındaki zayıflık da şirket açısından dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Bu nedenle bilanço, yalnızca bir çeyrek sonuç seti değil, aynı zamanda pazar liderliği mücadelesinin yeni bir işareti olarak yorumlandı.

Şirket tahmini yükseltti ama piyasa ikna olmadı

Novo Nordisk yıl sonu beklentilerinde iyileştirmeye gitse de bu adım hisselerdeki baskıyı durdurmaya yetmedi. Yatırımcıların mesajı net oldu: Büyüme korunuyor ancak piyasa artık daha güçlü kâr performansı görmek istiyor.

Önümüzdeki dönemde şirketin hisse performansında yalnızca satış rakamları değil, Wegovy ve Ozempic cephesindeki rekabet, marjların seyri ve yeni ürünlerin kârlılığa katkısı belirleyici olacak.