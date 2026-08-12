Zayıflama ilacında savaş: Eli Lilly 6 şirkete dava açtı

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Zayıflama ilaçlarına yönelik küresel talep, henüz eczane raflarına bile çıkmamış yeni nesil tedavilerin çevresinde yasa dışı bir pazar oluşturuyor. Eli Lilly, geliştirme aşamasındaki retatrutide’i izinsiz biçimde sattığını öne sürdüğü altı ABD şirketine karşı mahkemeye gitti.

Davalar eczane, medikal estetik merkezi ve internet üzerinden satış yapan şirketleri kapsıyor. Şirketin iddiasına göre tüketicilere sunulan ürünler, retatrutide adı kullanılarak pazarlanmasına rağmen güvenlik, saflık ve doz açısından doğrulanmış değil.

Retatrutide’in henüz herhangi bir düzenleyici kurum tarafından kullanım onayı almamış olması ise davaları sıradan bir ilaç taklidi vakasından ayırıyor. İlaç için Faz 3 geliştirme programı devam ederken tüketici talebi şimdiden yasal pazarın önüne geçmiş durumda.

Henüz piyasaya çıkmadı, talep şimdiden patladı

Retatrutide, Eli Lilly’nin zayıflama ilaçlarında bir sonraki büyük ürünü olma potansiyeli taşıyor. Haftada bir kez uygulanan deneysel tedavi; GLP-1, GIP ve glukagon olmak üzere üç farklı hormon reseptörünü aynı molekül üzerinden hedefliyor.

Şirketin açıkladığı Faz 3 sonuçlarından birinde en yüksek doz grubundaki katılımcılar 80 haftada vücut ağırlıklarının ortalama yüzde 28,3’ünü kaybetti. Güçlü sonuçlar, henüz onay süreci tamamlanmadan ilaca yönelik ilgiyi artırdı.

Ancak retatrutide bugün itibarıyla kamuya açık biçimde satılan onaylı bir ilaç değil. Eli Lilly, ürünün güvenlik ve etkinliğinin devam eden klinik programlarda değerlendirildiğini belirtiyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi de retatrutide’in federal yasalar kapsamında bileşik ilaç olarak hazırlanamayacağını açıkça bildiriyor. Kurum, internette “araştırma amaçlı” veya “insan tüketimine uygun değildir” etiketiyle satılan bazı ürünlerin gerçekte doğrudan tüketicilere kullanım talimatlarıyla ulaştırıldığını belirtiyor.

Bu durum zayıflama ilacı pazarında yeni bir sorunu ortaya çıkarıyor: Yeni ilaçlara yönelik talep, resmi onay ve üretim sürecinden daha hızlı büyüyor.

Altı şirket mahkemelik oldu

Eli Lilly’nin açtığı davaların hedefinde Aesthetic Envy Cosmetic Centers, Astra LLC, Legendary Peptides, Striker Pharmacy, Texas Peptides ve Lone Star Peptide Co. bulunuyor.

Şirket, söz konusu işletmelerin retatrutide içerdiğini öne sürdükleri ürünleri tüketicilere yasa dışı biçimde sunduğunu savunuyor. Davalar arasında bileşik ilaç hazırlayan eczanelerin yanı sıra medikal estetik merkezleri ve internet üzerinden satış yapan şirketlerin bulunması, pazarın ne kadar farklı kanallara yayıldığını gösteriyor.

Eli Lilly yalnızca mahkemeye başvurmakla da kalmadı. Şirket, 200’den fazla kişi ve kuruluşu ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Adalet Bakanlığı, eyalet başsavcılıkları, kolluk kuvvetleri ve mesleki lisans kurumlarına bildirdiğini açıkladı.

Şirket ayrıca sosyal medya platformları, internet alışveriş siteleri, ödeme şirketleri, kredi kartı kuruluşları ve kargo şirketlerinden onaysız ürünlerin satışını engellemek için daha fazla önlem almalarını istedi.

Böylece zayıflama ilaçlarındaki rekabet, ilaç şirketlerinin klinik araştırma ve satış yarışının ötesine geçerek internet platformları ve ödeme sistemlerini de kapsayan yeni bir mücadele alanına taşındı.

Temmuzda yaklaşık 90 bin şişe yakalandı

Yasa dışı pazarın ulaştığı ölçek ABD sınırlarında yapılan yakalamalarda daha net görülüyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimleri 2025 mali yılı boyunca yasa dışı GLP-1 ilaçları taşıyan 690’dan fazla gönderiyi durdurdu. Bu operasyonlarda 31 binden fazla ürün ele geçirildi.

Temmuz 2026’daki rakam ise çok daha çarpıcı oldu. Bir ay içinde 1.400’den fazla yakalama gerçekleştirildi ve yaklaşık 90 bin şişe ürüne el konuldu.

Bu artış, zayıflama ilaçlarının küresel çapta oluşturduğu büyük talebin sahte, onaysız veya kaynağı belirsiz ürünler için de güçlü bir pazar yarattığını gösteriyor.

Risk yalnızca ürünün üzerinde farklı bir marka bulunması değil. Onaysız ürünlerde etkin maddenin doğru miktarda olup olmadığı, ürünün hangi koşullarda üretildiği ve taşındığı ya da içerisinde başka maddeler bulunup bulunmadığı doğrulanamıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi de onaylanmamış GLP-1 ürünlerinin güvenlik, etkinlik ve kalite açısından kurumun değerlendirmesinden geçmediğine dikkat çekiyor.

Zayıflama ilacı savaşında yeni cephe

Eli Lilly’nin hamlesi aynı zamanda hızla büyüyen zayıflama ilacı pazarında şirketlerin gelecekteki ürünlerini daha piyasaya çıkmadan korumaya başladığını gösteriyor.

Novo Nordisk ve Eli Lilly bugün onaylı zayıflama ve diyabet ilaçlarıyla sektörün iki büyük oyuncusu konumunda bulunuyor. Ancak rekabet artık yalnızca mevcut ürünlerin satışları üzerinden yürümüyor. Şirketler yeni nesil moleküllerini klinik aşamadayken geleceğin milyarlarca dolarlık ürünleri olarak konumlandırmaya çalışıyor.

Retatrutide bu yarışın en fazla dikkat çeken adaylarından biri. İlacın üç farklı hormon sistemini aynı anda hedeflemesi ve klinik araştırmalardan gelen kilo kaybı sonuçları, ürünün henüz piyasaya çıkmadan geniş bir tanınırlığa ulaşmasını sağladı.

Tam da bu nedenle Eli Lilly açısından mesele yalnızca altı şirkete karşı açılan dava değil. Şirket, ileride en değerli ürünlerinden biri olabilecek retatrutide markasının kontrolünü daha resmi satış başlamadan kaybetmemeye çalışıyor.

Zayıflama ilaçlarına yönelik talebin güçlü kalması halinde bu mücadelede yeni davaların, sınır kontrollerinin ve internet satışlarına yönelik daha sert düzenlemelerin gündeme gelmesi beklenebilir.