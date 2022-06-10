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ZETSİAD, kuruluşunun beşinci yılını kutladı

Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği'nin (ZETSİAD) 5'inci kuruluş yıldönümünde, dernek kurucu üyesi ve Tempo Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Büyükbahar'a plaketi DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ takdim etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği (ZETSİAD), kuruluşunun beşinci yılı dolayısıyla kurucu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kahvaltı programında bir araya geldi.

DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ gündeme dair ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

Güldağ günün anısına ZETSİAD Kurucu Üyesi ve Tempo Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Büyükbahar'a plaket takdim etti.