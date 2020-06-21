Babam; abim, arkadaşım öğretmenim, kahramanımdır

21 Haziran 2020

Ne kadar kazanırsak kazanalım, ticaretin temel kuralının dürüstlük olduğunu, “İş sahibini arar” sözüyle çalışma aşkının ve iş takibinin ne kadar kıymetli olduğunu, işinin başında durmayanın işinin de olamayacağını,

Maddi ve manevi kazandıklarını ancak başkalarıyla paylaştığında zenginleşebileceğini,

Mütevazılığın en büyük servetten daha değerli olduğunu, dürüst olmak, dürüst iş yapmak güvenilir olmak ticaretin altın kuralı olduğunu,

Merhametin ve affetmenin insana çok değer kazandırarak olgunlaştırdığını,

Saatlerce nasihat etmek yerine samimiyetle, arkadaşça sohbet ederek iletişim kurmanın baba- evlat ilişkisini en doğru rotaya yönlendirdiğini,

Başarıya giden yolda tecrübenin ne kadar büyük bir pay aldığını ve başarıya ulaşmanın tek bir insanın değil bir ekibin emeği, çabası ve güç birliğiyle mümkün olduğunu,

İnsanları; meslekleri, memleketleri, ilgi alanları ve hayata bakış açılarına göre sınıflandırmanın ne kadar yanlış olduğunu,

Her türlü insanın hayatımızda pek çok şeyi değiştirebileceğini, asıl gerekli olanın her türlü insanla aynı dili konuşabilmenin olduğunu,

“Baba” kavramının sözlük anlamından dışarı taşınabileceğini, “hayatın her noktasına dokunan”, “güven veren”, “dik tutan”, “hayranlık uyandıran” bir anlam yüklenebileceğini,

Her şeyin yeri, zamanı ve değeri olduğunu,

Yaşadığımız en kötü olayların, başımıza gelen en kötü felaketlerin bile zaman içinde hayatımıza çok şey katacağını, Sabretmenin, yeri geldiğinde susmanın, yerinde konuşmanın hayatın altın anahtarı olduğunu,

Ben babamdan öğrendim! Herkesin örnek aldığı bir abisi, arkadaşı, öğretmeni vardır. Benim örnek aldığım kişi babamdır.

Çünkü benim babam, hem babam, hem abim, hem arkadaşım hem öğretmenim hem de kahramanımdır.

Onun benimle gurur duyması, bir başarım karşısında beni alkışlaması, benim için dünyadaki her şeyden çok daha kıymetlidir.

Gerek aile içinde, gerekse meslek hayatımda rol model olarak gördüğüm kıymetli babamın ayak izlerini takip ederek gurur kaynağı olacak başarılara imza atmak benim hedefim.

Babamın 30 yıldır emek verdiği her değeri ve başarıyı daha yukarıya taşımayı görev edindim. Babam beni alkışladıkça, benimle gurur duydukça bu hedefime her koşulda ulaşacağımdan eminim.