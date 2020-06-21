Babamın deneyimiyle benim enerjim birlikte başarıyı getirdi

21 Haziran 2020

Biz birbirimize çok bağlı bir aileyiz. Dardanel, ailemizin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Erken yaşlardan bu yana işleri yakından takip ediyor olmam ve babam Niyazi Bey’in bana her konuda mentorluk yapması, işini iyi yapan bir yönetici olmamı sağladı. Onun fikirleri, karakteristik özelliklerimi etkilerken başarımda da ilham kaynağı olmuştur. Çocukluğumdan bu yana yaz tatillerimi Çanakkale’de yer alan üretim fabrikamızda geçirdim. Bu tecrübe beni, bugün Dardanel’in İcra Kurulu Başkanı yaptı. Niyazi Bey ile sayısız iş toplantısına katıldım ve bu süreçte üretimdeki çalışanlarımızdan tutun, yabancı müşterilerimize kadar farklı niteliklerde insanlarla ilişkiler geliştirdim. Büyük sorumluluklar alan bir yöneticinin başarısının püf noktası, işin mutfağından yetişmiş olmasıdır. Üretimden yönetime kadar her alana hakim olmak, zamanla profesyonellik kazandırıyor elbette. Fakat benim en büyük şansım, Dardanel’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Niyazi Önen’in sonsuz güvenidir.

Her zaman yenilikçi ve sezgilerine güvenerek hareket eden bir girişimci olması, tecrübesi, emeği ve değerli fikirlerinden büyük feyz alıyorum. Niyazi beyin deneyimi ile benim enerjimin birleşimini, Dardanel’in başarısının temel taşı olarak görüyorum. Yetenekli ve zeki bir ekip kurmanın, ekibinize sorumluluk vermenin, onlara güvenmenin ve adil olmanın, başarının olmazsa olmazı olduğunu Niyazi beyden öğrendim. Aynı zamanda kendine ve yaptığın işe güvenmenin, o işi en iyi şekilde yapmanın, dürüstlük ve doğruluktan hiçbir zaman ayrılmamanın kişiyi eninde sonunda başarıya taşıyacağına inanmamı sağladı. Çok güçlü bir rol modelim var. Bu, birinin parayla asla satın alamayacağı çok değerli bir şans.