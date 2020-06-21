Babamız Selçuk Yaşar’ın işaret ettiği bilim, birlik, başarı yolunda ilerliyoruz

21 Haziran 2020

Selçuk Yaşar’ın evlatları olarak, onun emek ve sevgiyle kurduğu bu yapının asıl ortaklarının bizler değil, çalışanlarımız, tüketicilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olduğunun bilincindeyiz.

Selçuk Yaşar… Türkiye sanayiinin büyümesine ve gelişmesine öncülük etmiş, vizyonuyla, cesaretiyle, açık sözlülüğü ile örnek bir iş insanı… Halen kitaplarıyla ve sözleriyle evlatlarına, Yaşar Topluluğu’na ve iş dünyasına yol göstermeye devam ediyor.

Selçuk Yaşar’ın üç evladı; Feyhan Yaşar, Selim Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, uzun yıllar Yaşar Topluluğu’nda çeşitli kademelerde görev aldılar ve Selçuk Yaşar’ın Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı olmasıyla sırayla Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptılar. Babalar Günü yaklaşırken, üç evladının ağzından baba ve iş insanı olarak Selçuk Yaşar’ı dinledik.

“Babamız Selçuk Yaşar, hayatta üstlendiği roller ile sadece bizim babamız değil, çalışanlarının, yöneticilerinin, Karşıyakalıların da babası oldu. Doğduğumuz günden bugüne babamızın sevgisini çevremizdekilerle ve onun Türkiye aşkıyla paylaştık. Üçümüz de onu örnek aldık, bizlere gösterdiği bilim, birlik ve başarı yolunda onun izinden yürümeye devam ediyoruz.

Bu konuda şanslı olduğumuzu biliyoruz. Selçuk Yaşar, şeffaflık anlayışıyla, gördüğü doğruyu, yanlışı, geliştirilmesi gereken yönleri sadece biz evlatlarına değil herkese açıkça ifade eder. Bizlere ve çevresindekilere yazdığı mektuplar ve notlarda kendi tecrübelerinden alıntılar yapan, analiz eden, yol gösteren ve bir baba sıcaklığıyla düşüncelerini ifade eden bir Selçuk Yaşar vardır. Bize hep değişime inanmanın, inovasyonun, farklı fikirleri dinlemenin, farklı düşünmenin, toplum faydasını gözetmenin, tecrübeleri yeni nesle aktarmanın önemi ve değerini anlatır.

Biz, ne yapıyorsak ülkemiz için yapmayı, başarısızlıktan korkmamayı, cesaretle adım atmayı,her şartta dürüst olmayı, sürekli araştırmayı, yeniliklerin peşinden koşmayı, bilimin yolunda birlik içinde hareket etmenin önemini, başarının değerini ve daha bir çok şeyi babamızdan öğrendik. Şirketlerimize ve çalışanlarımıza da sirayet eden merak duygusunu bizlere babamız aşıladı. Biz hep babamıza yetişmek için koştuk. Zamanı geldiğinde, bizleri de geliştirmek için yönetim bayrağını devrettiğinde, önümüzde onun gösterdiği yol, arkamızda ise onun bize olan inancı ve gücü olduğunu hep bildik ve hissettik.

Babamız Selçuk Yaşar’dan öğrendiklerimizle Yaşar Topluluğu’nu geleceğe taşırken onun bizden beklediği başarıyı da elde ederek gururlandırdığımız için mutluyuz. Selçuk Yaşar’ın evlatları olarak, onun emek ve sevgiyle kurduğu bu yapının asıl ortaklarının bizler değil, çalışanlarımız, tüketicilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olduğunun bilincindeyiz.

Öğrendiklerimizi bizler de evlatlarımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve topluma aktararak, Selçuk Yaşar’ın fikirlerinin sadece Yaşar Ailesi ve Yaşar Topluluğu ile sınırlı kalmayıp nesiller boyu yaşamasını sağlıyoruz. Bu vesile ile babamız Selçuk Yaşar başta olmak üzere yaşamda bizlere kol kanat geren, yanımızda olmasalar da varlıklarını hep hissettiğimiz babalarımızın Babalar Günü’nü sevgiyle kutluyoruz.”