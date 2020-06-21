Denizcinin beybabası kuzey yıldızımız oldun

21 Haziran 2020

Senin hayallerin ve azmin pusulamız oldu tam 40 yıldır. Hep söylediğin gibi; “Denizden aldığımızı denize geri vererek” büyüdük, geliştik, yüzlerce kişilik bir aileyiz şimdi.

Sevgili Babacığım, Henüz 10 yaşında, tenekeden yaptığın gemileri yüzdürürken kurduğun hayaller bugün gerçek oldu. Henüz 20 yaşındayken düşlediğin gelecek bugün yüzlerce aileye güven veriyor. Çocukluğum ve ilk gençliğim boyunca beni yanında, gemilere, istasyonlara, römorkörlere götürdüğün, en deneyimli kaptanlarla, en iyi mühendislerle, en zorlu manevralara şahitlik ederek büyümemi sağladığın o günler şimdi hiç aklımdan çıkmıyor.

Sen, her denizcinin “Beybaba”’sı, ağabeyimle benim kuzey yıldızımız oldun. Senin kılavuzluğun sayesinde ulaştığımız bu aydınlık ve gurur dolu a başarılar her geçen gün büyüyor, denizleri, kıtaları aşıyor.

Bugün dünyanın en büyük gemilerini kendi yaptığımız römorkörlerle ülkemizin limanlarına yanaştırıyor, mühendislerimizle, işçilerimizle ilmek ilmek inşa ettiğimiz römorkörlerimizi dünyanın bütün denizlerine ihraç ediyoruz. Senin hayallerin bizim ve azmin pusulamız oldu tam 40 yıldır. Hep söylediğin gibi; “Denizden aldığımızı denize geri vererek” büyüdük, geliştik, yüzlerce kişilik bir aileyiz şimdi.

Bundan 4 yıl önce, baba olduğumda yüreğimi saran o tarifsiz duyguyla sana bir kez daha gıptayla baktım. Sen, benim ve ağabeyimin çocukluğunu, gençliğini, gelecek güzel günlerimizi seneler öncesinden hayallerine katmış, bizleri bugüne hazırlayarak ufkumuzu okyanusların ötesine taşımıştın. Sadece bizim değil, koskoca bir camianın babası “Beybaba” olarak anılıyor adın artık. Kalbindeki deniz tutkusu ve deniz sevdasıyla ülkenin bütün denizcilerini gururlanıyor başarıların. Yüzlerce çocuğun geleceğini, bir büyük camianın yarınını düşünen bir baba olmanın ne demek olduğunu şimdi daha iyi kavrıyorum.

İnsanları sevmenin önemini defalarca bizlere anlattığın, sevdiklerin, ailen olmadan başarının bir manası olmadığını kavramamızı sağladığın, iyi bir insan olmanın bizi her şeyde daha iyi yapacağını tekrar tekrar söylediğin için sana minnettarım. Yaslandığım dağım, açık denizde rüzgarım, durgun sularda yıldızım olduğun için sana minnettarım. Bize verdiğin köklerin sağlamlığı için, bir ağaçtan koca bir ormana dönüştürdüğün ailemizin demir gibi sağlam bağları için, her zaman dik duran omuzlarında bir denizci olmanın gururunu taşımanın önemini gösterdiğin için sana minnettarım.

Bana öğrettiğin ve öğreteceğin her şey için, en önemlisi de sonsuz sevgin için teşekkürler.