En değerli hocam, pusulası hiç şaşmayan rehberimdir

21 Haziran 2020

Babam çalışma hayatına çok küçük yaşlarda Mısır Çarşısı’nda babasına ait dükkanda başlamış. 16 yaşında da abisiyle Tahtakale’de karabiber kahve ve kakao ithalatı ile devam eden iş hayatındaki azmi ve çalışkanlığı, bugün onu dünyanın 6. büyük endüstriyel kakao üreticisi konumuna taşıdı.

Babam tanıdığım en çalışkan ve enerjisi yüksek insandır. Başarılarının en büyük sırrının fırsatları çok önceden görüp doğru değerlendirebilme sezgisi olduğunu düşünürüm. 16 yıl boyunca ithalat işinden elde ettiği sermaye birikimi ile yatırımlarını akıllıca yönlendirerek 1992 yılında üretime girmeye karar verdi. Altınmarka’yı kurarken kendisine inanan yerli gıda şirketlerinin desteği ile bugün birlikte büyümeye devam ediyoruz. Babam yatırımlarını yaparken asla ucuza kaçmaz, araştırır ve en kalitelisi neyse onu bulup alır. Altınmarka’dan sonra, 2003’te Detay Kahve, 2004’te Kahve Dünyası,2009’da Detay Çikolata ve 2013’te Bulgaristan’da ALCOA firmalarının kurulması ve tüm operasyonlarının sürdürülebilir başarısında ki en büyük pay, babamın lider özellikleri , kaliteden taviz vermemesi ve yönetim kabiliyetidir.

Ben 14 yaşında babamla toplantılara girmeye başladım. Bana ve kardeşime çok küçük yaşlarımızdan itibaren üretimden, paketleme ve logoya kadar operasyonun her aşamasını öğrenmemiz için fırsatlar yarattı. 2009’da Detay Gıda’nın başına geçtiğimde beni tamamen özgür bıraktı, bize her zaman çok güvendi. Onun bu tutumu beni her zaman çok motive eder ve ona layık bir evlat ve en iyi müşterilerinden biri olabilmek için hırslandırır.

Babam aileyi her şeyin üzerinde tutan, herkese karşı çok cömert, verici ve pozitif biridir.

Tanıdığım en çalışkan ve mütevazi insandır. Mezun olduğum tüm okulların üzerinde, o benim en değerli hocam, danışmanım ve pusulası hiç şaşmayan rehberimdir.

Artık sadece benim değil, iki küçük oğlumun da kocaman kalpli kahramanı ve bizim neşe kaynağımızdır.