Evde benim, işyerinde herkesin babası idi…

21 Haziran 2020

İş yaşamımda 30 sene gibi uzun zamanı arkada bırakmış olmama rağmen hala her gün işe ilk gün heyecanı ile geliyorsam, çalışmaya tutkulu bir babayı uzun süre gözlemlemiş, izlemiş olmamdandır. Çalışırken çalışma ile bütünleşmeyi, işin içinde yaşamayı bana babam öğretmiştir.

Babam ile yaklaşık 23 sene birlikte çalıştık. Babam evde benim babamdı, işte ise herkesin babası idi. Babacan, sektörde öncü, ülkesini seven, ülke insanını seven, çalışkan bir kişiliği vardı . Kesinlikte israftan kaçınır ve ayrıcalıktan hoşlanmazdı. Çok sade ve düzenli bir yaşamı vardı, holding sahibi olduğunu hiçbir zaman dillendirmezdi.

Babam insanların hayatlarına dokunarak onlardan daha üst versiyonlarını yaratırdı. Her kişinin kendine özgün bir yeteneği olduğuna inanır ve onu ortaya çıkarmaya çalışırdı. Hepimiz de var olan eksik veya zayıf taraflarımız, babamın yol göstermesi, hayat tavsiyeleri ve rehberliği ile yok oluyordu.

Babam çalışanlarının refah içinde yaşamaları, yeme içme kaliteleri artması için çalışırdı. İş yerinde verilen yemeklerin etli yapılmasını ister, evlerinde yiyemiyorlar ise iş yerinde yesinler diye düşünürdü. Her bayramda düzenli erzak dağıtırdı.

Babam çalışanları için 1980 yıllarının başında iş yerinde ufak bir market açmıştı. Hiçbir iş yerinde olmayan bir uygulama idi. Burada özellikle çeşitli yiyecekler satılırdı. Şirket yiyecekleri peşin ve toptan alarak uygun fiyatlarla alır, çalışanların marketlerden daha ucuz fiyata ve veresiye almalarına olanak sağlardı.

Babam aydın bakış açısı ile 1989 senesinde, yüksek lisans eğitiminin ardından, tam zamanlı olarak işe başladığımda “kız çocuğu” bakışı ile kesinlikle beni görmemiş madem çalışmaya başladın tüm işleri ” A”sından öğrenmen lazım gerekir düşüncesi ile önce “kaynak nasıl yapılır onu öğreneceksin” diyerek bana aylarca günde 2-3 saat kaynak kursları verdirtmişti. “Erkek, kız işi diye bir ayırım yoktur, ‘iş’ var derdi.

Babamın beni en çok etkileyen tarafı her gün işe yeni ve farklı fikirler ile gelmesi idi. Bu da iş ile nasıl birlikte yaşadığını gösteriyordu. Küçük kağıtlara ertesi gün neler yapacağını mutlaka not alır ve uygulardı. Yani her gün işe hazırlanarak gelirdi.

Babam hem kaynak, hem vana sektöründe nice öncülükler yapmıştır . En önemlisi içinde bulunduğu sektörlerin uzmanlık konuları olduğundan insan yetiştirmeye önem verirdi. Bedelsiz olarak senenin belli aylarında çeşitli meslekten kişiler işletmemize gelip çeşitli kurslara katılırdı. Bu eğitimleri hala sürdürmekteyiz.

Babam sanayi şirketlerimizde yeni yatırımlar yapmaya karşı önüne geçilmesi güç bir yatırım aşkı ile dolu idi. Yatırım yapmaz isek geri kalırız düşüncesi ile genişlemeye uygun büyük sanayi arsaları aldı. Geride kalan bizler başlatmış olduğu yatırımları devam ettiriyoruz. Adapazarı / Hendek 2.OSB’de 150 dönüm üstüne, Doğu Avrupa’dan Hindistan’a kadar olan coğrafi bölgede en büyük kapasiteye sahip son teknoloji ile kaynak üretim tesisi kuruyoruz. Aynı zamanda 75 dönüm üzerine Pendik’te Üniversite Kampüs inşaatımız hala devam etmektedir.

Hayatı boyunca yaptığı tüm ticari ve sosyal yatırımlar ile sadece iz bırakan değil, daha sonraki nesillerce, gerek açtığı iş yerlerinde çalışanlar gerek kurduğu üniversitede okuyanlar için her zaman hatırlayacakları bir kişi haline geldi. Bazı insanlar bazı insanlara hediyedir denir, GEDİK HOLDİNG için de Halil Kaya Gedik bir hediye idi. Tüm çalışanları ve birlikte hayatı paylaştığı herkes kendisinden çok şey öğrendi.

Vasıflı, vizyoner bir babanın kızı olarak dünyaya gelmiş olmaktan ötürü kendimi çok şanslı görüyorum. Babam, her yeni günün en güzel gün olduğuna inanarak, bana her günümü coşku ile verimli geçirmemi tavsiye ederdi, öyle de yapmaya çalışıyorum.