Gün doğmadan uyan; bildiğin işi yap, bugüne değil geleceğe odaklan ve başarı hikayeni yaz!

21 Haziran 2020

Adımı dedem Şerif Tosyalı’dan almışım. Onun bir sobacı dükkanında başlayan hikayesi, bugün 25 farklı tesiste, 10 bin çalışanla, 3 farklı kıtada devam ediyor. Ondan bana kalan tek miras ise ismi değil. Çalışmak, üretmek ve faydalı olmak, kazandığını paylaşmak, bizim aile kültürümüze ve genetiğimize de işlemiş durumda. Tüm bu değerler, babam Fuat Tosyalı için “olmazsa olmaz”lığını sürdürüyor. Ondan öğrendiğim ve başarıya giden yol olarak özetlediğim bu değerli biraz daha açıklamak isterim.

“Bizim üzerimize güneş doğmadı”

Babamdan öğrendiğim ilk şey, başarının ancak alın teriyle mümkün olduğudur. Güneş doğmadan önce uyanarak, çok çalışarak, disiplinli bir yaşam sürerek ve emek harcayarak başarıya ulaşılabileceğini öğrenerek büyüdüm. Çocukluğumda dahi yaz tatillerimin tümünü fabrikalarımızda, üretim sahalarında geçirdim. Eğitimin asla yeterli olmayacağını, yanına bilgi, deneyim ve yaşanmışlık katılması gerektiğini öğrendim.

Sevdiğin ve bildiğin işi yapmak…

Babam her fırsatta bana şunu tekrarlar: “Yanında altın madeni olsa bile dönüp bakma”. İnsanın ancak bildiği ve sevdiği işe odaklandığı taktirde, o alanda büyüyeceğini ve bir dünya markasına dönüşeceğini kavradım. Dallanıp budaklanmak yerine, bulunduğumuz noktada kök salmak, yenilikçi olmak, öncü ve lider konumlanmak, bizim için hep en önemli kural oldu. Bugün Türkiye’nin global demir çelik üreticisi olarak farklı kıtalarda ülkemizin bayrağını dalgalandırma gururunu, bu değer yargılarına sıkı sıkıya tutunmuş olmamıza borçluyuz. Ve en önemlisi hayal kurmayı öğrendim. Babam 50 yıllık iş hayatında asla geçmişe ve bugüne odaklanmadı; her zaman önüne ve geleceğe baktı. Gündemin krizleriyle, o krizlerin sebep olduğu zorluklarla ilgilenmedi. Aksine, birçok zorluğu fırsata çevirdi, krizleri ustalıkla yönetip avantajlar yarattı. Kriz dönemlerinde kafanızı iki elinizin arasına almaktansa, kimsenin göremediğini görmeye çalışmalısınız. Bunu yaptığınız taktirde krizi fırsata çevirirsiniz. “İş hayatı virajlarla doludur. Direksiyon kontrolü hep şofördedir. Küçük bir hata ve umutsuzluk sizi gideceğiniz noktaya ulaştırmaz.” İşte ondan sık sık duyduğum bu cümlelerle birlikte başarının ancak geleceğe odaklanmakla mümkün olduğunu anladım.

Dünya değişiyor; bu değişimi son birkaç aydır yaşanan pandemi nedeniyle daha net görmeye başladık. Pazarlama ve iletişim taktikleri değişiyor, Ar-Ge ve inovasyon ise bizim gibi global şirketleri yeni dünyaya taşıyor. Yeni nesil olarak, dijital dünyanın bir parçası olmak, köklü şirketlerimizi bu dünya ile tanıştırmak ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile daha çevreci ürünler üretmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz.

İşte tüm bunları yaparken de babam Fuat Tosyalı’dan öğrendiklerimi yeni dünyanın iş kültürü ile harmanlıyoruz. Böylece hem dünyayı yakalıyor hem de babam ve dedemin tırnaklarıyla kazıyarak büyüttükleri bu grubu bizden sonraki nesillere hazırlıyoruz.