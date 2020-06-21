Sesindeki o merhameti nasıl özlüyorum anlatamam...

21 Haziran 2020

Rahmetli babam Türkiye’nin en büyük sanayi yatırımlarını yönetirken bile ailesine ve dostlarına zaman ayırdı. Dostlarıyla şakalaşmaktan büyük zevk alırdı.

Rahmetli babam Hacı Sabancı... O bir misyon insanıydı. Çok önemli işler kurdu. Sanayinin temellerini attı. Türkiye'nin en köklü, en önemli, en değerli iş adamlarından biriydi.

Rahmetli babam sevgi dolu iyi bir insandı. Bizim babamızdı ama aslında o Türkiye’nin yetiştirdiği çok büyük iş ve hayır insanlarından biriydi. Çukurova Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından "Fahri Doktora" unvanı verilmiş.Zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiş. Ticaret alanında "Balkanlar'ın En İyi Yöneticisi" seçilmiş. Renkli ve yönlü kişiliği, sanata ve sanatçıya verdiği önem ve hassasiyeti ile bilinirdi.

Ailesine düşkün Anadolu erkeği olarak kalmayı başarmış, ince zevkleri olan birisiydi.Sanat bakışına sahipti ve hayatı boyunca kendisini geliştirmişti. Disiplinli biriydi ama sert değildi. Sevginin, saygının, güvenin, ailenin en güçlü ve en var edici duygu olduğuna inanır ve öğretmeye çalışırdı. Vatan sevgisi, Cumhuriyet insanı olarak, milli değerlere, eğitime, kültür ve sanata değer vermeyi öğreti bizlere her zaman...

Rahmetli babam hayattayken konserlere, sergilere çok önem verirdi. “Ülkenin işe, yatırıma, fabrikaya ihtiyacı var Hacı Bey” dediklerinde kızar “Onları da yapıyoruz ama bu memleketin sanata da ihtiyacı olduğunu Atatürk söylemiş siz neyi tartışıyorsunuz” derdi. Bizlerde babamız gibi memleketimiz için hizmete vermeyi devam ediyoruz ve edeceğiz.

Yıllar sonra onun evin dışında nasıl bir mücadele sürecinden geçtiğini anladığımda evdeki o yumuşak ve sevgi dolu hallerinin kıymetini daha iyi anladım. Çünkü bir çok kez şahit olmuştum.Beraber fabrika dönüşünde araba telefonu ile yaptığı o hararetli ve üzücü iş görüşmelerinden belki beş dakika sonra evin kapısından içeri girerken adeta o üzüntüleri dışarı da bırakıp sevgi dolu bir aile babası olarak içeri girerdi.Bunu nasıl başarabiliyordu hala anlamış değilim.

Bugünün girişimcileri ise kariyer hedeflerini çizerken öylesine katı ve kararlı davranıyorlar ki hayatlarında sevgiye, sanata, eğlenceye, aileye, dostlara çok az yer kalıyor. Oysa rahmetli babam Türkiye’nin en büyük sanayi yatırımlarını yönetirken bile ailesine ve dostlarına zaman ayırdı. Dostlarıyla şakalaşmaktan büyük zevk alırdı.

Babamın sanata özellikle de müziğe duyduğu ilgi her zaman bizi etkilemiştir. Gençliğinde çok güzel cümbüş çalarmış. Onun hatırasına hala saklıyoruz. Rahmetli babam ve annem piyano çalmamı çok arzu ettiler. Ben altı yaşındaydım ders almaya başladım. Hatta ilk özel hocam Fransız bir madamdı. Zaman zaman kendisi de piyanonun başına geçer notasız Türk musikisinden ezgiler çalardı.Müziğe çok yatkındı.Benimde bu yeteneğimi babamdan aldığım her zaman söylenmişti.

Onun ruhsal derinliğinin bir yansıması olan müzik zevki onun hep yaşatmak istediğimiz bir özelliği. O sebeple yıllarca onu hep müzikle, dostlarıyla ve ailesiyle '' HACI SABANCI ANMA KONSERİ '' ile hep birlikte anıyoruz. Mekanı cennet olsun.

Babamdan neler mi öğrendim....Hayatı öğrendim.. Empati kurmayı, hayatı sevmeyi öğrendim.

Ülkemi çok sevdim. Tıpkı babam gibi... İnsanlarını sevdim. Ülkem için, insanımız için çalışmaya gayret ettim. İşimi çok sevdim. Tıpkı babam gibi...Ülkemizde olmayanlar, ilkler hep hedeflerim de oldu. Bir farkı olsun istedim benim yaptıklarımın. Benim için çalışmak asıldı. Babadan gördüğüm. Rahmetli babam ilkokul yıllarımda bana hem toplumda hem de arkadaş çevremde davranışlarıma dikkat etmem gerektiğini, zayıf yada mağdur kişilere yardımcı olmaya çalışmam gerektiğini söylemişti.Bunu söylerken sadece maddi varlığımızdan dolayı söylemediğini anladım.Babam çok büyük bir insandı.Maneviyatı çok kuvvetliydi. Onun sayesinde hangi şartlar olursa olsun mütevazi olmak ve hayatta önceliğimi belirlemek oldu hayata bakışım.Kendimce yaptığım her işte rahmetli babamın payı büyüktür.İnşallah üç çocuğumun hayata dair tüm başarılarında da dedelerinin payı büyük olacaktır. Şükürler olsun benim çocuklarım da baba sevgisiyle büyüdü.

Annemin ve babamın hayır dualarıyla ben de yuvamı kalbi merhamet dolu bir adamla kurdum. Babamın kıymeti eskisinden çok fazla.

Allaha yalvarıyorum, bütün çocuklar hele ki kız çocukları babalarının şefkat ve merhametinden yoksun kalmasın.

Anneler günü benim için sevinç demektir. Babalar günü hüzün.

Rahmetli babamın sesinin evimizde çınlayan tınısını hala duyuyorum. Elbette içimdeki ölümsüz sevgiyle karşılıyorum BABALAR GÜNÜNÜ Babamın, çocuklarımın babasının ve bütün babaların bu mutlu gününü kutluyorum.