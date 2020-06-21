Turizmin Burhan Baba’sı, babamız…

21 Haziran 2020

Türk turizminin yurt içi ve yurt dışında mihenk taşı olan Türk tur operatörlerini her zaman desteklemiştir. Onlarsız Türk turizmin dünyaya söz sahibi olmayacağını çok iyi biliyordu. Turizm tesislerinde çalışanların hakları korunması için sendikaları teşvik etmiş ve hatta işletmesinde işçi sendikası olan ender yatırımcılardandı.

Türkiye turizminin gelişiminin öncü isimlerinden babam Erzurum’da tekstilci bir ailenin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelir. İlkokuldan sonra aile İstanbul’a taşınan ailesinin ileri görüşlülüğü sayesinde girdiği Robert Kolej eğitiminin ardından Münih Maxelenium Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olur. İyi eğitimlidir; dil yetenekleri ve müteşebbis özelliklerini de en iyi şekilde kullanır, Türkiye’de turizmin önünü açan girişimlere imza atar.

Babamız turizmin yüzde yüz yerli üretimi olarak Türk ekonomi ve toplumunu kalkındırmak için Türkiye’de turizmin nasıl daha sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir faaliyet haline getirilebileceği konusuna da çok kafa yormuştur. Onun Türkiye’ye ve turizme bakışı, kendi bireysel çıkarlarını aşarak, her kesimi harekete geçirip, herkese katkı sunacak bir model çerçevesinde, ülkenin potansiyelini katma değeri en yüksek düzeye getirerek hak ettiği özenle korumak ve geliştirmek üzerine dayanmaktaydı. Nitekim her zaman ülkenin bir kültür envanteri olması gerektiğini önemle vurgulardı. Tüm turizm yatırımlarında birçok destinasyon gelişiminin önderi olarak ülkemize gelen misafirlerin tesis içinde değil tesisin dışına çıkmasıyla yörenin de kalkınacağını, yerel halkın da doğal ve kültürel varlıklarını fark ederek koruyacağını savunurdu. En son Antalya Denizyaka’da geliştirdiğimiz golf destinasyon projesine de haklı olarak çok inanmıştı. Zira Akdeniz çanağının en değerli golf resortunu gerçekleştirdi.

Ayrıca yurt içi ve yurt dışında Türk turizmin mihenk taşı olan Türk tur operatörlerini her zaman desteklemiştir. Onlarsız Türk turizmin dünyaya söz sahibi olmayacağını çok iyi biliyordu.

En çok gerçekleştirmek istediği sosyal proje olarak Antalya şehir merkezine en fazla iki saat mesafede ve hepsi çok iyi durumda olan altı adet antik tiyatrolarda (Aspendos, Perge, Side, Termessos, Phaselis, Myra) gösteriler organize ederek şehri rezervasyonları yıllar öncesinden yapılacak yüksek fiyatlı ve nezih bir sanatsal şölen kentine dönüştürmeyi planlıyordu.

Bir yatırımcı ve patron olarak babamızın en önemli özelliği, ileri görüşlülüğü, kimsenin düşünemediği birkaç adım sonrasını tahmin etmesi ve yüzünü bugünden çok geleceğe dönük tutmasıdır. İşiyle ilgili kendine bir hedef koyar ve o hedefe kilitlenirdi. Çok cesaretli, öz güveni yüksek ve vatansever bir kişi olarak, kilitlendiği hedefi her ne olursa olsun gerçekleştirmek için, risk almayı severdi. Bir Alman gibi akılcı düşünürdü. Bu özelliklerini tamamlayan tez canlılığı, onun turizm yatırımlarında hızla yol almasını ve ülkenin önemli turizm adımları atmasını teşvik etmiştir.

Babamız, mesleki yaşamını renkli kişiliğiyle bezeyen karizmatik bir şahsiyetti. Hem her seviyede çalışan, hem de her müşteri ile diyaloğun çok önemli olduğunu bilir ve tüm takımına da bunu aşılamaya çalışırdı. Entelektüel paylaşımlardan büyük haz duyan, bu sohbetleri çok zeki espri ve fıkralarla süsleyen, üstelik bunu Türkçe yanında İngilizce ve Almanca dillerinde de aynı ustalıkla yapabilirdi.

Turizm bir kültürel olgu olduğunu söylediği gibi Türkiye turizm camiasında entelektüel alt yapısı onun kadar zengin insan sayısı pek azdır. Okuma merakı onu zengin bir kitap koleksiyonu sahibi yapmış ve koleksiyonunu tesisinde konuklar ve çalışanların hizmetine açmıştı. Kendisiyle sohbet eden herkesi sadece kültürü ve incelikle düşünülerek ifade edilen sözleriyle değil, aynı zamanda anlamak ve öğrenmek isteme merakı ve ilgisi, açık sözlülüğü, sıcakkanlılığı, babacanlığı ve mütevaziliği ile de etkilerdi.

En temel özelliklerinden biri çocuklarından öte tüm çalışanları tarafından “Burhan Baba” olarak hitap edilerek sevgi ve samimiyet ile her insanı eşit gören ve destekleyen anlayışını ömür boyu taşımasıdır. Turizm tesislerinde çalışanların hakları korunması için sendikaları teşvik etmiş ve hatta işletmesinde işçi sendikası olan ender yatırımcılardandı. Ayrıca genç turizmcileri bu mesleği sevmeleri ve çekirdekten yetişmeleri için çıraklık okulunu kurmuştur.

Babamız olarak sadece biz, çocukları değil tüm çalışanlarını tüm hayatı boyunca sevgi ile kucaklamış, kol kanat germiştir. Onun gibi yüreği ve vizyonu geniş bir babanın çocukları olmaktan büyük gurur duyuyoruz.