Bitcoin furyası Uranüs'ün ayak sesleri

25 Aralık 2017

Yasemin SALİH

Astrolojiye ne kadar inanırsınız bilmem ama yaşadıklarımıza farklı açıdan baktığı kesin. En azından astrologlar bizim gibi yerdeki değil gökteki hareketleri hesaplıyor, bunların binlerce yıldır yarattığı sonuçlara bakarak hayatı yorumluyorlar. Bazılarımıza “ayakları yere basmıyormuş” gibi gelmeleri bu yüzden belki de... Ben de geçtiğimiz günlerde Lenovo’nun dizüstü bilgisayarı Yoga’dan esinlenerek düzenlediği bir hafta sonu etkinliğindeydim. Etkinliğin amacı, birtakım egzersiz ve zihinsel deneyimlerle düşüncelerimizi, yargılarımızı, dolayısıyla tüm yaşantımızı nasıl daha esnek, rahat, bağımsız hale getirebileceğimizi görmemizi sağlamaktı. “Bir teknoloji şirketi olan Lenovo belki bunu mühendislik eseri ürünleriyle yapabilir ama söz konusu insan hayatıysa nasıl başarabilir” diye sorabilirsiniz. Onlar da sizin gibi düşünmüş olacak ki bu işi son dönemin medyatik ismi Metin Hara’nın yönetimindeki İnsana Güven ekibine bırakmışlardı. Etkinliğin ilk buluşmasında Astroterapist Arzu Canik ile bir araya geldik. Benim gibi astrolojiye karşı çok da ilgi ve bilgi sahibi olmayanlar için ilginç bir terapiydi doğrusu. Bu konuda daha çok şey öğrenmem gerektiğini fark ettim. Öğrenmemekti ayıp olan değil mi? Ben de bu ayıptan bir an önce çıkmak için Arzu Hanım’ı can kulağıyla dinledim. Sizlerin de ilgisini çekecek şu notları aldım...

Uranüs'le 2018'de 7 yıllık dönem başlıyor

Hep duyarız; “Merkür geriledi, Satürn oğlak burcuna geçiyor vs...” diye anlatılır. Kimileri çok kötü etkiler, kimileri iyi gelir. Arzu Canik’ten aldığım ilk ders bu tür hareketlerin bize etkisini astrolojik olarak bilmek istiyorsak yükselen burcumuza bakmamız gerektiği. Yani normal güneş burcunuzu değil de yükselen burcunuzu öğrenmekle işe başlayabilirsiniz ki, zodyaktaki hareketlerden nasıl etkileneceğinizi bilin.

Önümüzdeki dönemde en etkili gezegen hareketi Uranüs’ün 15 Mayıs’ta boğa burcuna girecek olması. Astrologlar Uranüs’ü bir “ihtilal” gezegeni olarak tanımlıyor. Ve Uranüs bir burca girdiğinde bu hareketini 7 yılda tamamlıyor. Yani yarattığı değişim sürecinin yedi yıl süreciğini söylüyor astrologlar. İhtilal ya da değişim gezegeni olan Uranüs’ün boğa burcuna girmesi demekse, mülk, maddi varlık, sahiplik kavramlarında yenilikler beklemeniz anlamına geliyor. Astroloji dilinde bu durumu Arzu Canik şöyle anlatıyor: “12 burcun içinde en mülkçü olanı boğadır. Derler ki, ‘Boğanın olduğu yer cehennem kapısıdır. Cehennemin kapısındaki meleğin adı da Malik’tir. Malik ise mülk edinen demektir’. Bunlar birer tesadüf değil. Uranüs’ün boğa burcunda olması bize şunu söylüyor; nerede sahiplik duygunuz varsa, nerede katı inançlarınız varsa, neyi sıkı sıkı sahipleniyorsanız onlardan özgürleşin. Boğa doğal olarak bir de parasal konuları temsil eder. Aynı şekilde değişimi temsil eden Uranüs’ün boğa burcunda olması, parasal konularda önemli yeniliklerin gelişeceğine işaret eder. Alışık olunmadık, insanların yargılarını özgür kılacak gelişmeler yaşanacak. İşte Bitcoin gibi yenilikler zodyaktaki bu hareketin ayak sesleri niteliğinde. Mayıs’tan sonra bunu daha net hissedecek dünya.”

Farklı bir yıl geliyor

Birçok insan son yıllarda Satürn etkisinde olduğunu söylüyor. Yaşadığı birçok olayı da bu etkiye bağlıyor. Zodyakın “bilge ve öğreten, adam eden enerjisi” olarak tanımlanan Satürn’ün misyonu insanoğlunun sınırlarını zorlamakmış. Arzu Canik, “Satürn 28 yılda bir evinden çıkar. Şimdi 21 Aralık’ta oğlak burcuna giriyor. Orada 2.5 yıl kalacak. Amacı sizi mümkün olduğunca zorlamak. Kurallarınızdan, törelerinizden, sizi aşağı çeken alışkanlıklarınızdan kurtulmanız için baskı yapmak" diyor. Peki bu süreçte ne yapmak lazım? İşte Canik'ten öneriler: “Bu süreçte kendinize şu soruları sorun: Sizi sınırlayan değerler var mı, çelişkili tutumlar var mı, size ait olmayan inançlarınız var mı (örneğin aileye ait ya da töreden gelen)... Size bu korku ve değerlerden sıyrılmanız için türlü sınavlar olacak bu 2.5 yılda. Eğer bu süreci özgürleşmek için değerlendirebilirseniz, çok daha güçlenmiş halde çıkacaksınız. Yoksa bir sonraki 28 yılı bekleyeceksiniz. Ve belki de bu kez çok daha ağır yaşayacaksınız süreci.”

İyiyi düşün iyiyi gör!

Astroterapist Arzu Çakır, astrolojinin bir fal ile karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. “Fal iradeye müdahale eder, astroloji ise bize olasılıkları anlatır” diyen Çakır, insanın bu haritaya nasıl baktığının çok önemli olduğunu vurguluyor. Astrolojiyi nasıl okumak gerektiğini ise şöyle anlatıyor: “Sizin astrolojik haritanıza göre zamanın bir gidişatı vardır ama rızanız olmayan şey aslında başınıza gelmez. Beyin frekanslarınız çok şeyi etkiliyor. Eğer siz korkularla yaşıyorsanız, haritanın korkulu kısımları görünür hep. Önce düşünür sonra yaşarsınız çünkü. Haritayı nasıl kullandığınızın önemi var. Benzer benzeri çeker, düşündüklerinize benzer şeyler yaşarsınız. Dingin insanların çevresinde dingin insanlar olur. Ancak biz bölgesel olarak acıyı seven bir coğrafyadayız. Ve insanın en zor vazgeçtiği şey acılarıdır. Bilinçli tarafınız hayatın kolay olmasını istiyor ama derinlerde acıyı seviyorsunuz. Birçokları annelerini hayatının aynısını ya da devamını yaşar bu yüzden. Eğer içerideki döngüyü bilirsek belki kırma ihtimalimiz olur. İyi düşünürseniz iyiliği görürsünüz. Bu nedenle zodyaktaki hareketleri olumlu tarafıyla yaşamaya çalışın.”