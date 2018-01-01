Bu ilçe kafayı sağlığa takmış

01 Ocak 2018

YASEMİN SALİH

Kahramanmaraş’ın merkez ilçelerinden biri Onikişubat. Nüfusunu öğrenince çok şaşırdım, birçok ilden daha kalabalıkmış meğer. Tam 405 bin kişinin yaşadığı ilçenin Maraş’ta ayrıştığı bir diğer nokta da çok göç vermemesi. Ahali zengin. Üst gelir grubu oturuyor genellikle bölgede. İldeki üniversite, lüks restoranlar, sosyal ve kültürel alanlar Onikişubat’ın 137 mahallesine yayılmış durumda. Ancak bu rahatlığın sonuçları da var. Türkiye’nin en obez illeri listesinin üst sıralarında yer alan Maraş’ın diğer bölgeleri gibi Onikişubat’ta da halkı daha hareketli, sağlıklı bir yaşam biçimine yönlendirecek projeler gerekiyor. Tüm bu zenginlik, sadece Maraş değil çevre illerin de sağlık konusundaki çalışmalarına liderlik etme sorumluluğu yüklemiş Onikişubat yönetimine. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de bu sorumluluğun farkında olacak ki bir süredir tüm enerjisini sağlık yatırımlarına yönlendirdiğini söylüyor. Birçok çalışmayı aynı anda hayata geçirdiklerinin altını çizen başkan Mahçiçek, özellikle üç projeye odaklandıklarını belirtiyor.

Demir tüccarı kesenin ağzını açtı

Mahçiçek ve ekibini en çok heyecanlandıran projelerden biri Down Sendromlu Çocuklar Eğitim ve Kültür Merkezi. Belediyeye ait 5 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurula merkez, bölgede bu amaca hizmet eden ilk bina olacak. Bu bakımdan bölgenin de ihtiyaçlarını karşılayacak. Mahçicek, çocuklar ve ailelerinin merkezden ücretsiz yararlanacaklarını ve yatılı da kalabileceklerini ifade ederken, “Çocuklar için her şeyi düşündük. Seracılık bile yapabilecek çocuklar. En doğru sistemi kurmak için yıllarını bu işe veren Sabancı Vakfı ile görüştüm. Onlardan bize danışmanlık yapmalarını istedim. Yardımcı olacaklarını söylediler” diyor.

Merkez için projeyi hazırlayıp, inşaat etütlerini yaptıktan sonra yatırımcı arayışına çıktıkları bilgisini veren Mahçiçek, bu sırada tesadüf eseri bir hayırseverle karşılaştıklarını söylüyor. Verdiği bilgiye göre Alper Topçuoğlu adındaki bir demir tüccarı bölgede sağlık ocağı yapmak üzere araştırma yaparken konuyu kendilerine iletmiş.

Mahçicek gerisini şöyle anlatıyor: “Ona elimizdeki down sendromlu çocuklar için tasarladığımız projeyi anlattık. Çok etkilendi. İnceledikten sonra 3 milyon liralık maliyetin tamamını karşılayacağını söyledi. Maraş’ta bu konuda bir merkeze çok ihtiyaç vardı. 7 ay sonra tamamladığımızda büyük bir açık kapanmış olacak.”

Engelli merkezini garanti fonluyor

On iki şubat Belediyesi’ndeki proje ekibinin üzerinde çalıştığı bir başka sağlık projesi de engelli çocuklar ve annelerine yönelik. Başkan Hanefi Mahçiçek, bugüne kadar bölgede engelli çocuklarla ilgili çalışmaların geri planda kaldığını söylerken, kuracakları Engelli Çocuklara Kısa Süreli Bakım Merkezi ile büyük bir ihtiyacın giderileceğini vurguluyor. Bu merkez için de Sabancı Vakfı’ndan eğitim desteği alacaklarını anlatan Mahçicek, 18 yaşına kadar engelli bireylerin merkezde gruplandırılarak eğitileceğini ifade ediyor.

“Sadece çocuklar değil anneleri de tedavi etmek istiyoruz” diyen Mahçiçek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Engelli çocuklara burada farklı alanlarda gelişmeleri için eğitimler verilecek. Ancak bu ailelerde tek sorun çocuk değil, annelerin de sağlığı, psikolojisi olumsuz etkileniyor. Burada engelli çocukları olan annelere diyoruz ki, işe girin, arkadaşlarınızla vakit geçirin, alışverişe çıkın. Biraz kendinize zaman ayırın. Böylece anneler çocuklarını sabah bırakıp akşam alabilecekler.”

Hanefi Mahçiçek, bu projenin finansmanını da Garanti Bankası’nın üstlendiğini ve bankanın merkez için 1 milyon liralık bütçe ayırdığını vurguluyor.

Bisiklet yoluna özel üretim

On iki şubat Belediyesi’nin sağlık projeleri arasında en çok ses getirenlerinden biri de bisiklet ve yürüyüş yolu. Proje için Ceyhan Nehri’ne bağlanan sulama kanalları boyunca olan alanı DSİ’den talep ettiklerini söyleyen Hanefi Mahçicek, buraya 3.60 metre eninde uluslararası standartlarda bisiklet ve yürüyüş yolu yaptırdıklarını ve büyük ilgi gördüğünü anlatıyor. Maraş’ın obez şehirlerden biri olduğunu ve insanları daha sağlıklı, hareketli bir yaşam biçimen yönlendirmenin önem taşıdığını vurgulayan Mahçiçek, önceleri tuhaf karşılanan projeden bir ayda 19 bin kişinin yararlandığını söylüyor. Mahçiçek, “Otobüse binerken kullanılan kart sistemi oluşturduk. Kartlara kontür yükleniyor. Bu kontürlerle bisiklet parkından aileler bisikletlerini alıyor. Turunu bitirince de bırakıyor. Geliri düşük kesimlere de ücretsiz kart verdik. Özellikle kadınlar büyük ilgi gösterdi. Bu bölge Maraş’ın kültür ve sosyalleşme merkezi haline geldi.”

Proje için gereken bisikletler ise Maraş’ın önde gelen iş adamlarından Kale Radyatör’ün patronu Bayram Kaya’dan gelmiş. Mahçiçek’in verdiği bilgiye göre mühendis olan Kaya çocuk pusetli, 4 hatta 6 kişinin aynı anda kullanabileceği özel bisikletler tasarlayıp üreterek belediyenin hizmetine sunmuş. 720 bisikleti Kaya’dan aldıklarını anlatan Mahçiçek, Sağlık Bakanlığı’nın da kendilerine 200 bisiklet gönderdiğini ifade ediyor.