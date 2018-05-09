Çağın salgın hastalığı alerjiyle doğal savaş!

09 Mayıs 2018

SİBEL SANCAKLI

Son yıllarda değişen besin teknolojileri, yaşam şartları ve nüfus nedeniyle taze ve yeterli miktarda besine ulaşmak zorlaşıyor. Tüketilen gıdaların içindeki farklı katkı maddeleri istenmeyen reaksiyonlara neden olabiliyor. Konuyla ilgili sunulan; doğayla temas, trafikten uzak açık alanlarda fiziksel aktiviteler, hazır gıdadan kaçınma, bol taze sebze-meyve tüketme gibi önerilerin de günümüz koşullarında yerine getirilmesi çok da kolay değil. Tüm bu zorlukların toplumda alerjik sorunları tetiklediği belirtiliyor. Uzmanlara göre kent hayatının yaygınlaşmasıyla alerjisi olanlar daha da artıyor.

Konunun yarattığı riskleri Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Başkanı Prof. Dr. Nermin Güler anlattı. Dernek olarak, alerji sorunu yaşayan çocuklar ve ailelerinin yaşadıkları zorluklar hakkında farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Nermin Güler'e göre dünyada son 10 yılda adeta bir alerji salgını yaşanıyor. Besin alerjileri nedeniyle bazı çocukların hayatlarının ilk yıllarını süt, yumurta, balık, et, buğday gibi faydalı proteinlerden mahrum geçirmek zorunda kaldığına dikkat çeken Güler, "Bazıları içinse durum daha zor. Nadir rastlanan alerji türleri nedeniyle hiçbir besini tüketemeyip, burundan mideye indirilen bir hortum vasıtasıyla medikal mama ile beslenen çocuklar var" diyor.

Ailelere önemli roller düşüyor

Güler, alerjili çocukların ebeveynlerinin düştükleri bazı hatalara da dikkat çekerek şu bilgileri veriyor: "Alerjiye iyi geleceği düşüncesiyle bal tüketiyorlar ancak bal, diğer hayvansal ürünler gibi, mide için ağır ve hazmı zor bir gıda. Dolayısıyla çocuklarda sonradan daha farklı sağlık sorunlarına neden olmaması bakımından şifalı diye lanse edilen ürünlere dikkat etmek gerek. Diğer yandan hekimler alerjik hastalığın risk derecesini göz önüne alarak uygun olan mamayı zaten öneriyorlar. Burada asıl görev ailelere düşüyor. Tedavide ilk basamak sorumlu besinin diyetten tamamen çıkarılması olmalı. Ayrıca çocukların damak tadına uygun ve sağlıklı besinler hazırlanması da gerekiyor ki beslenme aksamasın."

Diyet hayati değerde

Uzmanlar, çocukların reaksiyon gösterdiği birçok belirtinin alerji kökenli olabileceği konusunda uyarıyorlar. Besin alerjisi hem çocuğun hem de ailenin sürekli stres ve kaygı yaşamasına neden olabiliyor. Eğer bir besine karşı alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız, en kısa zamanda bir alerji uzmanına görünmeniz gerekiyor. Yaşam kalitenizi belli bir seviyede tutmak ve alerjinizle yaşamak için teşhis, eğitim ve yaşama tecrübesinin önemli olduğu belirtiliyor.

Kurumlarda eğitimli personel şart

Alerji ile Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ceylan, kreş ve okullarda beklenmeyen bir anda besin alerjisi ile karşılaşma ve hastalanma korkusu yaşayan çocuklar için eğitimli personel bulundurulması gerektiğini vurguluyor. Ani bir şüphe de acil müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu söyleyen Ceylan, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Semptomlar erken ve geç olarak iki ayrı gurupta değerlendirilmeli. Erken reaksiyonlar ilk 24 saat içinde ortaya çıkar. Genellikle ilk dakikalarda başlar, solunum ve dolaşım yetersizliği ile hasta hayatını kaybedebilir. Deride ürtiker ve anjioödem tarzında döküntüler, egzema tarzında kaşıntılı deri hastalıkları, alerjik rinit, astım, bulantı kusma, karın ağrısı, yutma güçlüğü gibi mide-barsak sistemine ait bulgular besin alerjilerinin neden olduğu önemli belirtilerdir."