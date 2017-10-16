Daha iyi ‘işitmek’ için bunları yiyin!

16 Ekim 2017

Brokoli, kuşkonmaz, enginar, kızılcık, Hindistan cevizi... İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, işitmenizi güçlendirecek mineraller hakkında tüyolar verdi. İşte işitmeyi artıran mucize gıdalar...

POTASYUM

Potasyum, kanınız ve vücut dokusundaki sıvı miktarının düzenlenmesinden sorumlu. İşitme sağlığınız için bu önemli olabilir çünkü iç kulaktaki sıvı, frekansları beynin ses olarak yorumladığı elektriksel dürtülere dönüştürüyor ve zengin bir potasyum kaynağına bağlı. Yaşlandıkça doğal olarak bu sıvının seviyesi düşüyor. O nedenle potasyumu göz ardı etmemek gerekiyor.

Nelerde var: Patates, ıspanak, lima fasulyesi, domates, kuru üzüm, kayısı, muz, kavun, portakal, yoğurt ve süt. Sevdiğiniz salataları yapmayı ve potasyum açısından zengin yemekleri yemeyi unutmayın.

FOLİK ASİT

Folik asit, vücuttaki yeni hücre büyüme kabiliyetine destek veren kritik bir element. Bazı çalışmalar, folik asit takviyelerinin işitme kaybını azalttığını gösteriyor. İyi bir dolaşım, iç kulaktaki tüysü hücrelerin sağlıklı ve düzgün şekilde çalışmasını sağlıyor.

Nelerde var: Organ etleri, ıspanak, brokoli ve kuşkonmaz.

MAGNEZYUM

Michigan Üniversitesi Kresge İşitme Araştırma Enstitüsü'nde yapılan araştırmalar, magnezyum desteği alan kişilerin (A, C ve E vitamini ile birlikte) gürültüye bağlı işitme kaybına karşı korunduğunu gösteriyor.

Nelerde var: Muz, enginar, patates, ıspanak, domates ve brokoli.

ÇİNKO

Çinko, vücut için en yararlı elementlerden. Bağışıklık sisteminden gözlere kadar birçok soruna iyi geliyor. Son araştırmalar kulak çınlamasının tedavisinde de çinkonun etkili olduğunu ileri sürüyor. Bir uyarı! Çinko, antibiyotik ve idrar söktürücü ilaçlarla etkileşime giriyor, bu nedenle takviyeleri kullanmadan önce doktor tavsiyesi isteyin.

Nelerde var: Sığır ve tavuk eti, kaju fıstığı, badem, fıstık, fasulye, bezelye, mercimek, istiridye ve koyu çikolata. Çinko doldurmak için ev yapımı granola barları deneyin. Kuruyemişler ve bitter çikolata, yulaf, kinoa, kuru üzüm, kurutulmuş kızılcık ve Hindistan cevizi gevreği de çinko açısından zengin. Bal ve fındık ezmesi de öyle.