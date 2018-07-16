Dijitali kasıp kavuran e-spor futbolun tahtına oynuyor

16 Temmuz 2018

İMAM GÜNEŞ

Çocuklar ve gençlerin aktif olarak yer aldığı oyun dünyası, e-sporla profesyonel bir mecra olmaya doğru gidiyor. 2000’li yılların başından beri de hayatımızın içinde. Artık dünya çapında turnuvalar, ligler düzenleniyor, dünyaca ünlü şirketler bu alana yatırım yaparak destek veriyor. Türkiye’de de seyir farklı değil. Girişimci iş insanlarının öncülük ederek kurdukları takımlar, dünyaca ünlü turnuvalarda mücadele edip, derece kazanmaya başladı bile. Bu kitleyi yakalamak isteyen kulüpler de, e-spora adım atıyorlar.

Türkiye’de e-spor takipçilerinin sayısı 4 milyona ulaşmış durumda. Dijital oyunlardan Türkiye’de elde edilen toplam gelir ise yaklaşık 878.8 milyon dolar. Dijital oyunlar piyasasında Türkiye; dünyada 18’inci sırada yer alıyor. Ülkemizde 15 binin üzerinde amatör e-spor takımı var. Bu takımlarda oynayan oyuncu sayısı ise 60 bini aşmış durumda. Dünyada ve Türkiye’de e-spordaki pastanın hızla büyemesi, büyük şirketleri ve dünyaca ünlü spor kulüplerini bu alana çekti. Branşın, 2050'de futbol ile başa baş rekabet etmesi bekleniyor.

Mayıs başında kurulan Türkiye E-spor Federasyonu olayın boyutu hakkında ip uçları veriyor aslında. Federasyonun başkanlığına Super Massive’in kurucularından Alper Afşin Özdemir seçildi. Özdemir, bu ay içinde bir basın toplantısı yaparak bu sporu ve yönetim yapısını kamuoyuna tanıtmayı planlıyor.

'E-spor, futbolun yerini alırsa kimse şaşırmasın'

Toplantı öncesinde e-sporun vizyonu ve branşla ilgili projeksiyonları bizlere anlatan Özdemir, yatırımların hızla artacağını söylüyor. E-spor yatırımlarının, kulüplerin yurtdışındaki bilinirliğini artırdığını ifade eden Özdemir, şöyle devam ediyor: “Real Madrid, Çin’de bir e-spor takımı yatırımı yapmak için çalışıyor. Oradaki kitleye dokunabilmek istiyor. E-sporun kitlelere kolay ulaşmasını bu alana yatırım yaparak değerlendirmek istiyorlar. E-spor dünyada herkesin dikkatini çeken bir branş oldu. Ciddi bir ilgi var. Gelecekte endüstri anlamında var olacak üç branş futbol, basketbol ve e-spor bence. Ama e-spor, futbolu da geçerse kimse şaşırmasın. Yeni jenerasyon e-sporla büyüyor.”

Dünyaca ünlü takımlar e-spora yatırım yapıyor

E-sporun birçok alt dalda oyun barındırdığını belirtiyor Özdemir. “Türkiye’de en popüler oyun League of Legends. FIFA, Pubg, Counter Strike takımı kuran da var" diyen iş insanı, benzer trendin yurtdışında da görüldüğünü vurguluyor. Özdemir, "Dünyaca ünlü takımlar Paris St. Germain, Schalke 04, Manchester United da takım kurarak e-spora giriş yaptı” diyor.

Reklamverenler bütçelerini e-spora kaydırdı

Dijitalde esen rüzgâr reklamverenlerin de ilgisini çekmiş elbette. Reklam gelirlerinin ciddi anlamda büyüdüğünü söyleyen Özdemir, birçok sektörden elini ayağını çeken reklam şirketlerinin bütçeyi e-spora kaydırdığına vurgu yapıyor.

Bu tercihin nedenlerini ise şöyle anlatıyor: "E-spor sayesinde kitlelere ulaşmak daha kolay. Bugün futbol ve basketbolda dünyada neler görüyorsak bunlar e-sporun da içine girmeye başladı. Menajerlik, yayın gelirleri, lisanslı ürünler... Bunları peyder pey görmeye başladık. Vodafone, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Ülker, İntel, THY, Pegasus, Dominos gibi firmaların sponsorluk ve içerik yatırımları var ve giderek de artıyor.”

İş dünyası da burada

Türkiye'de e-spor branşına öncülük edenler arasında iş dünyasının genç, girişimci isimleri de yer alıyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Markafoni'nin kurucusu Sina Afra ile birlikte "1907 Fenerbahçe e-spor Takımı"nın kurulmasına destek verdi. Oyun şirketi Peak Games ve moda e-ticaret sitelerinden Lidyana.com'un kurucularından Hakan Baş ise, e-sporda mücadele eden Super Massive'nin kurucularından. Türk Hava Yolları’nda uzun süre reklam müdürü olarak çalışan ve “yılın pazarlamacısı” dahil 200’den fazla ödülün sahibi olan Serdar Ekrem Şirin'in de Galakticos adında bir e-spor takımı var. Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ise BAU Super Massive takımına yatırım yapan isimlerden. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de BAU Super Massive takımı ile sektörde yer alıyor. Youth Holding'in patronu Emrah Kaya ise Youth Crew ile e-sporda "ben de varım" diyor.

Yıl sonunda küresel gelirler 906 milyon dolar olacak

2018'de küresel e-spor gelirlerinin 906 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam 2017'ye kıyasla 250 milyon dolardan fazla bir artış anlamına geliyor. Küresel e-spor gelirlerinin yüzde 56’sını, 509 milyon dolarla Çin ve Kuzey Amerika oluşturacak. Kuzey Amerika, bu yıl küresel toplamın yüzde 38’ine katkıda bulunarak zirveye oturacak. Bunun yüzde 77’si, yerel ve yerel olmayan markaların yaptığı yatırımlardan. Bölgede geçen yıla oranla yüzde 48’lik bir artışla 694 milyon dolar harcanarak doğrudan (sponsor ve reklam) ve dolaylı olarak (medya hakları ve içerik lisansları) değer üretileceği belirtiliyor. Ürün ve biletler üzerindeki tüketici harcamaları toplamı 95 milyon dolar, yayın ücretlerinin de 116 milyon dolar olması tahmin ediliyor.