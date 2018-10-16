“Diyabet Mükemmeliyet Ödülü” Hotamışlıgil’in

16 Ekim 2018



Harvard Üniversitesi bünyesinde genetik ve kompleks hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’nin Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, obezite ve diyabet arasındaki ilişkiyle bu hastalıkların muhtemel tedavi yolları konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle EASD–Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmeliyet Ödülü’ne lâyık görüldü. Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) ve Novo Nordisk Vakfı tarafından konan ödül, diyabet ve obezite alanında yenilikçi araştırmaları teşvik etmek amacıyla üstün başarı gösteren bilim insanlarına veriliyor. Hotamışlıgil’e ödülü, 54. EASD Yıllık Toplantısı’nda bir törenle sunuldu. Böyle bir ödülü meslektaşlarından almış olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Hotamışlıgil, “Ödülü öğrencilerim, asistanlarım ve meslektaşlarım adına kabul ediyorum; onların fedakârlığı ve gayreti olmadan bahsi geçen başarıların hiçbiri gerçekleştirilemezdi. Umarım tüm bu çabalarımız insanlığa ufak bile olsa bir katkıda bulunur. Aldığım ödülün büyük bir bölümünü araştırmalarımız için kullanılmak üzere Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’ne aktaracağım” dedi. EASD Başkanı Prof. Juleen Zierath ise Hotamışlıgil’in özellikle “immunometabolism” konusunda yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yaptı. Prof. Zierath kurulun kararını, “Hotamışlıgil’in yaptığı keşifl er metabolik hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesinde kullanılan mevcut yaklaşımları oluşturdu. Ayrıca Hotamışlıgil 100’den fazla öğrenci ve bilim insanını eğitmiş ve yol göstermiş örnek bir öğretmen. Kendisinin bu ödülü almayı her hususta hak ettiğine inanıyorum” sözleriyle savundu.