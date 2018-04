Ergenlikte kamburluk belirtilerini gözardı etmeyin

23 Nisan 2018

Omurgada sırt bölgesindeki eğriliğin normalden daha fazla dışarı çıkıntı yapmasına kamburluk (kifoz) deniliyor. Her yaştan insanda görülebilecek bu problem, kontrol altına alınmazsa ileride daha büyük sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor. Kamburluğun bir postür problemi olduğunu ve sadece iskeleti değil tüm vücudu etkilediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan boyun, sırt ağrılarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Ergenlik çağındaki çocukların iskelet şikayetlerini ciddiye almanın önemli olduğuna dikkat çeken Şenbursa, bu postür problemi ve sonuçları hakkında şu bilgileri veriyor:

Okul çantalarına dikkat

Kamburluk nedeniyle zamanla kısalan ön grup kaslar ve zayıfl ayan sırt kaslarıyla postür bozukluğu vücuda yerleşir. Özellikle çocukluk çağında sırt çantalarının etkisiyle zamanla çocuklarda dik duruş yerine kambur postür oluşmaya başlar. Bu yüzden büyüme çağındaki çocuklar için sırt çantaları kendi ağırlıklarının yüzde 5-10’u arasında olmalı, veliler bu dengeye dikkat etmeli.

Boynunuz ağrıyorsa...

Sırt bölgesinde omurganın aşırı dışarı hareketi sonrası oluşan kamburluk ile zamanla tüm omurgada biyomekani bozulur. Zayıflayan kaslarla ilk ortaya çıkan problem sırt ağrısıdır. Sırt ağrısına ek olarak boyun bölgesindeki kasların aşırı gerilmesi sonucu baş öne doğru pozisyon alır ve baş-boyun ağrıları ortaya çıkar. Ön grup kasların kısalması sonucu omuz hareketlerinde limitasyon ve ağrı oluşur. Kambur postür sonrası daralan göğüs kafesi nefes darlığına neden olabilir. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ortaya çıkan bu durum omurganın normal eğriliklerini koruyamamasına ve kas iskelet sistemi problemlerine yol açar.

Genç yaşta müdahale

2017’de Journal of the American Geriatrics Society’de yayınlanan çalışmada, kamburluk durumunun genç bireyleri fiziksel olarak çok kısıtlamadığını ancak özellikle 65 yaş üstünde fiziksel kısıtlılıklara neden olduğu belirtildi. Kamburluk genç yaşta tedavi edilmeli. Çünkü sorunun çözümü daha kolay olur.

Her 10 yılda bir artar

2015’te Journal of Physical Therapy Science’da yayınlanan bir başka çalışma ise 55 yaşından sonra kamburluk derecesinin her 10 yılda bir 6 ila 10 cm arasında arttığını gösteriyor. Bu yüzden her zaman fiziksel kısıtlılık oluşturmasa da kamburluk durumunu kontrol altına almak gerekiyor. Yaşla bitlikte artan kamburluğun en önemli etkilerinden biri de nefes zorluğu. Araştırmalar kambur yaşlı bireylerde diyafram hareketlerinin daha az olduğunu ortaya koyuyor.

Egzersiz gerekiyor

Kamburluk tedavi edilmesi zor bir durum değil ancak erken müdahale etmek gerekiyor. Özellikle kısalan ve gerginleşen ön grup kasların esnetilmesi ve zayıfl ayan sırt kaslarının egzersiz ile güçlendirilmesi önemli. Bunların yanında özellikle postüral eğitim tedavinin olmazsa olmazıdır. Kişiye doğru duruşun nasıl olduğunu öğretmek, ergonomik olarak yardım alabileceği yastık, rulo gibi destekler önermek de yararlı olur. Araştırmalar manuel terapinin, egzersiz tedavisi kadar etkili olduğunu gösteriyor.